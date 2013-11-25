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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 15:25 BJT

表格：外资在韩国股市买超883亿韩元

路透11月25日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超883亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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11月25日 88.3 57.1 -144.3

11月22日 -23.2 104.6 -83.4

11月21日 -229.3 -56.1 255.1

11月20日 86.7 -107.4 100.4

11月19日 247.9 135.5 -367.9

11月18日 -11.0 61.2 -45.3

11月15日 60.5 186.4 -243.2

11月14日 -70.0 -86.7 149.4

11月13日 -185.4 -53.9 231.9

11月12日 -7.6 40.1 -38.8

11月11日 -64.3 -9.4 91.5

11月 8日 -270.2 -90.2 207.9

11月 7日 -55.3 -116.0 176.5

11月 6日 -10.2 -106.5 112.8

11月 5日 -38.7 -151.4 199.2

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本月以来 -489.4 -54.9 664.9

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今年以来 4,812.9 1,434.8 -4,371.3

---------------------------------------------(完)
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