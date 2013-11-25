表格：外资在韩国股市买超883亿韩元

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透11月25日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超883亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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11月25日 88.3 57.1 -144.3
11月22日 -23.2 104.6 -83.4
11月21日 -229.3 -56.1 255.1
11月20日 86.7 -107.4 100.4
11月19日 247.9 135.5 -367.9
11月18日 -11.0 61.2 -45.3
11月15日 60.5 186.4 -243.2
11月14日 -70.0 -86.7 149.4
11月13日 -185.4 -53.9 231.9
11月12日 -7.6 40.1 -38.8
11月11日 -64.3 -9.4 91.5
11月 8日 -270.2 -90.2 207.9
11月 7日 -55.3 -116.0 176.5
11月 6日 -10.2 -106.5 112.8
11月 5日 -38.7 -151.4 199.2
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本月以来 -489.4 -54.9 664.9
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今年以来 4,812.9 1,434.8 -4,371.3
---------------------------------------------(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。