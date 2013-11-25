中国金融：非法集资逐年上升且手段翻新，政府将加强防范打击

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京11月25日 - 新华社周一报导，受多方面因素影响，中国非法集资犯罪持续高发、逐年上升。对此有关部门将加大联合防范打击力度，进一步有效遏制非法集资犯罪的猖獗势头。
报导援引处置非法集资部际联席会议办公室主任刘张君的话称，当前许多非法集资活动打着“支持地方经济发展”“金融业务创新”等旗号，以高收益、高回报为诱饵，形式多样、手段翻新，更加隐蔽且欺骗性更强，呈现出新的特点和趋势。
民间借贷诱发非法集资案件在一些地方或行业仍会高发；一些中介机构参与非法集资，风险集聚；农业专业合作社类非法集资风险开始上升；Ｐ２Ｐ平台等网络借贷诱发非法集资将成为新的案件高发点；股权投资领域非法集资活动一直比较活跃，陈案风险很大。银行业金融机构个别工作人员涉嫌非法集资风险显现。
非法集资犯罪中，集资诈骗犯罪的危害最为突出。最高人民法院刑二庭庭长裴显鼎称，湖南湘西曾成杰集资诈骗案中，先后集资34.52亿余元人民币，涉及人数2.4万余人，集资诈骗金额为8.29亿元，数额为历年最高，受骗人数为历年最多，严重破坏国家金融管理秩序。曾成杰被法院依法判处死刑。
刘张君表示，防范打击非法集资要标本兼治，一方面将严厉打击、依法惩处犯罪分子，以警示和震慑；另一方面要强化防范和预警，加强宣传教育。近期将开展新一轮法律政策宣传攻势，引导社会公众提高风险防范意识，自觉抵制并远离非法集资。
数据显示，2005年以来，公安机关年均立非法集资案件2,000多起，年均涉案金额200亿元左右；人民法院受理非法集资犯罪案件逐年上升，连续两年重刑率均超过30%。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。