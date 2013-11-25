离岸人民币：台湾最快本周允许陆企发宝岛债，首阶段含约20家陆银--消息

路透台北11月25日 - 两位消息人士周一表示，台湾金融监督管理委员会已决定最快在本周发出函令解释，允许陆资企业至台湾发行宝岛债(人民币计价债券)，但须事先取得台湾柜台买卖中心(OTC)同意函。

消息人士指出，在台湾金管会发出解释后，OTC将同步修正规章，设立陆企的发行门槛，首阶段将开放政策性银行、大型国有银行及股份制商业银行等三类约20家陆资银行纳入发行人范围，且包括其海外分行及子行。

路透暂时未联络到台湾金管会发言人对上述消息予以置评。

柜台买卖中心董事长吴寿山此前表示，大陆中国国家开发银行 已表达高度意愿，预计宝岛债发行额度约在50亿人民币，待相关法令完成修正后，很快就会发行。

消息人士称，第二类开放标的为台湾上市柜公司在大陆的子公司，也适用相同规定。目前台湾上市柜公司中，约有78%在大陆设有分支机构。

他们并指出，开放后柜买中心将随着台湾人民币存款量动态调整陆资可发行的宝岛债上限额度，但此额度控管不对外公布。

陆资企业所发行的宝岛债，将只能由专业投资机构认购，不开放予一般投资人。

除国开行外，上述三类银行尚包括中国工商银行 、建设银行 、中国银行 等在香港、新加坡或伦敦已发行过人民币债的银行。