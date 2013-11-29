离岸人民币：10月香港人民币存款续创新高至7,816亿元，按月大增7%

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透香港11月29日 - 香港金管局周五公布的数据显示，香港银行机构截止10月末的人民币存款 为7,816.24亿元，再创历史新高。
此较前一月的7,300.18亿元增加了约7%或516.06亿元，这是离岸资金池逾两年半来单月最大增加金额。
当月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为3,153.07亿元，较上月的3,316.78亿元减少163.71亿元或约5%。
金管局同时公布，获准经营人民币银行业务的机构为143家，与上月相同。（完）
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香港人民币存款
台湾人民币存款 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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