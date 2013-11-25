《交易视点》--中国信用债信用利差有所修复--中信证券

路透北京11月25日 - 中国中信证券、最新发布的信用产品周报认为，虽然信用利差有一定程度修复，在偏弱市场环境下，仍难有强于利率产品市场的表现，投资价值相对一般。

在低信用利差的约束下，城投债市场的表现可能仍将受利率产品以及高等级信用产品市场的制约，加之后续供给的压力可能持续存在，因此短期内难有较好的表现。

**短融可为避险配置合理选择之一**

由于资金市场利率持续偏高，上周央行公开市场投放力度稍有加大，推动市场紧张情绪有所缓和，短融市场经历了上半周的调整之后，后半周收益率有小幅下行；

从未来趋势看，影响短端市场最关键的因素仍然是资金市场的波动，目前来看，我们需要关注美联储QE政策是否超预期提前退出对外汇占款规模的影响，而年末财政存款的大规模投放将对资金面形成明显的支撑。

但更关键的因素是央行公开市场操作以及央行对货币市场的态度，如果央行仍然维持偏紧的政策条件，则资金利率可能将维持偏高水平，对短端市场形成持续的压力；

考虑到短融相对较低的久期以及相对较高的收益率水平，仍然可以作为投资者进行避险配置的合理选择之一。

**中票等信用债投资价值一般**

由于中票收益率上行幅度明显高于政策性金融债，信用利差较前一周有一定程度修复，3-5年AAA中票与非国开金融债的利差上行至65-70BP的水平；

对市场未来趋势，上周公布的汇丰PMI低于市场预期，显示经济复苏力度仍然偏弱，但是从绝对水平看，仍然是近7个月来第二高的数值，因此在控通胀压力的约束下，央行可能仍将保持中性偏紧的政策取向，相对较高的资金利率水平仍将限制市场的表现。

对于中票市场来说，虽然信用利差有一定程度修复，但是在偏弱的市场环境下，仍然难有强于利率产品市场的表现，投资价值相对一般。

与中票市场相似，城投债市场上半周继续调整，下半周有所反弹，中长期品种有所上升，7年提前还本的中西部地级城投债收益率达到7.80-90%左右的水平，较前一周上行30BP左右；

从未来趋势看，在低信用利差的约束下，城投债市场的表现可能仍将受利率产品以及高等级信用产品市场的制约，加之后续供给的压力可能持续存在，因此短期内难有较好的表现。

**个券点金**

上周共有45只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量639.08亿元；

短融和超短融中，我们推荐13中电投SCP009、13中建材SCP009、13港中旅SCP004、13八钢CP004、13九龙江CP002、13常投CP001；

私募票据中，我们推荐13泰达投资PPN003、13甬城投PPN002；

企业债中，我们推荐13邯郸城投债。 (完)