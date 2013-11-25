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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 15:48 BJT

韩国债市：公债价格微跌，因股市上涨且外资卖出债券期货

各天期债券价格全面下跌，指标10年期公债收益率(殖利率)上升1.5个基点至3.653%。三年期公债12月期约收低0.07点至105.47。

外资卖超721.6亿韩元的三年期公债12月期约。韩股综合股价指数 收高0.5%。

本周稍后将公布的数据包括韩国10月工业生产和11月进出口数据。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.47 105.54

10年期公债收益率 3.653% 3.638%

五年期公债收益率 3.305% 3.285%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 王洋)
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