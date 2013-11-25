韩国债市：公债价格微跌，因股市上涨且外资卖出债券期货

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
各天期债券价格全面下跌，指标10年期公债收益率(殖利率)上升1.5个基点至3.653%。三年期公债12月期约收低0.07点至105.47。
外资卖超721.6亿韩元的三年期公债12月期约。韩股综合股价指数 收高0.5%。
本周稍后将公布的数据包括韩国10月工业生产和11月进出口数据。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.47 105.54
10年期公债收益率 3.653% 3.638%
五年期公债收益率 3.305% 3.285%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 王洋)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。