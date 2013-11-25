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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 16:01 BJT

全球金市：金价跌逾1%，因伊朗核问题协议达成后股市上扬

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价格 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

现货金 1231.1 -11.89 -0.96 -26.48

现货银 19.6 -0.26 -1.31 -35.27

现货铂金 1374.24 -3.56 -0.26 -10.47

现货钯金 709.25 -3.11 -0.44 2.49

COMEX期金 1230.8 -13.3 -1.07 -26.55

COMEX期银 19.635 -0.227 -1.14 -35.22

汇率

欧元/美元 1.3541

美元指数 80.815

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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