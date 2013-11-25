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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 15:50 BJT

路透基点：申江两岸开发建设投资寻10亿元贷款用于公租房项目--RLPC

路透香港11月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，申江两岸开发建设投资(集团)有限公司寻求规模约10亿元人民币(1.64亿美元)的10年期贷款，用于上海的公租房项目。

消息人士称，应借款人要求，贷款规模可能提高10%。

上海浦东开发银行为牵头行。中国农业银行、北京银行、中国建设银行和中国招商银行等银行的上海分行寻求参贷。

贷款利率为中国人民银行基准利率的100%，宽限期为五年。

所筹资金用于上海浦东新区耀华地区16-1地块公租房项目。据当地政府公告，该项目包括六栋高层公租房和两处社区配套设施。

借款人为一家国有投资公司，负责该地区的土地一级开发。

旗下上海环通建筑开发有限公司去年11月获得8.5亿元人民币七年期定期贷款，所筹款项用于开发上海7号线地铁站周边的商业地产。北京银行为牵头行，综合收益为较中国人民银行基准利率高出10%。 (完)

(编译 艾茂林; 审校 隋芬)
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