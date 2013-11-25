路透基点：申江两岸开发建设投资寻10亿元贷款用于公租房项目--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港11月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，申江两岸开发建设投资(集团)有限公司寻求规模约10亿元人民币(1.64亿美元)的10年期贷款，用于上海的公租房项目。
消息人士称，应借款人要求，贷款规模可能提高10%。
上海浦东开发银行为牵头行。中国农业银行、北京银行、中国建设银行和中国招商银行等银行的上海分行寻求参贷。
贷款利率为中国人民银行基准利率的100%，宽限期为五年。
所筹资金用于上海浦东新区耀华地区16-1地块公租房项目。据当地政府公告，该项目包括六栋高层公租房和两处社区配套设施。
借款人为一家国有投资公司，负责该地区的土地一级开发。
旗下上海环通建筑开发有限公司去年11月获得8.5亿元人民币七年期定期贷款，所筹款项用于开发上海7号线地铁站周边的商业地产。北京银行为牵头行，综合收益为较中国人民银行基准利率高出10%。 (完)
(编译 艾茂林; 审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。