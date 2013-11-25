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货币新闻 | 2013年 11月 25日 星期一 16:20 BJT

亚洲橡胶：印度天然橡胶跌至三年半最低价位，受供需局面影响

路透孟买11月25日 - 印度天然橡胶价格周一跌至三年半来最低，因供应充沛但需求乏力。印度是全球第四大天然橡胶生产国。

科特塔耶姆市场交投最活跃的RSS-4橡胶现货价格周一下跌100卢比(1.59美元)，至每100公斤15,300卢比，为2010年5月12日以来最低水平。

“需求疲弱使得价格持续下跌。轮胎企业已经通过进口建立起库存。他们的购买需求很弱，”印度橡胶交易商协会的主席George Valy告诉路透。(完) (编译 隋芬; 审校 艾茂林)
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