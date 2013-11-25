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市场报道 | 2013年 11月 25日 星期一 15:55 BJT

《汇市简讯》英镑/美元上档受阻于1.6250/60的卖单

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* 环伺在1.6250和1.6260的卖单限制英镑/美元上涨

* 亚洲时段高点报1.6241。1.6260(10月1日高点)上方有停止单

* 接近1.6200处料有买盘(该处为前波阻力)

* 1.6180也有买盘(11月20日的高点位在1.6178)

* 英国央行总裁卡尼和其他三位央行货币政策委员会委员周二将发表讲话。(完)

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