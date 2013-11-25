金属期市：LME期铜下跌，受累于美联储缩减刺激政策疑虑

0721 GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7064.75 -30.25 -0.43 -10.90

上海期铜 50500 -30 -0.06 -12.45

COMEX期铜 3.21 -0.01 -0.22 -99.12

LME期铝 1780.00 -2.00 -0.11 -14.05

上海期铝 14140 -50 -0.35 -7.85

LME期锌 1900.00 -9.00 -0.47 -7.92

上海期锌 14830 -715 -4.60 -4.60

LME期镍 13531.00 -29.00 -0.21 -21.13

LME期铅 2090.50 -16.50 -0.78 -10.66

上海期铅 13935.00 -15.00 -0.11 -8.62

LME期锡 22815.00 -35.00 -0.15 -2.50

LME/上海套利价差^ -141

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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