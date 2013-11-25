《交易视点》中国转债仍然位于低吸区域--中信证券

路透北京11月25日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，鉴于改革利好初步消化、股市短期可能将呈现震荡行情，同时非银大盘二期转债发行可能性下降、转债估值有望底部回升，目前转债市场仍位于低吸区域，中行、国电等低估值或受益优先股推出的转债将是较好的品种。

**汇丰PMI初值回落，资金面持续偏紧**

（1）汇丰11月制造业PMI初值为50.4%，较10月份终值下滑0.5个百分点，略低于市场预期。

结合10月份中采PMI新订单指数和11月中上旬发电量的回落，预计经济增速在四季度将略有放缓，去年高基数是主因。

（2）上周央行实施7天逆回购并时隔三周再次启动14天逆回购，利率维持在4.1%/4.3%，全周净投放资金590亿元。

在央行投放流动性影响下，上周末银行间、交易所7天回购利率分别回落至4.9%和5.8%，资金状况仍然偏紧，预计年内难有明显改善。

**A股市场：改革利好初步消化，股市短期可能呈现震荡行情**

上周A股市场在11月18日当天大幅上涨3%，11月19日之后主题投资个股表现活跃，蓝筹股整体呈震荡走势，略低于我们的预期。

投资者的担心主要有两方面，一是中国经济将在中长期受益于三中全会改革蓝图，但短期将由于产能过剩清理和金融降杠杆而承受较大的压力；二是偏紧的资金状况下，股市上涨将难以持续。

鉴于三中全会改革蓝图的超预期利好已经被市场基本消化，资金偏紧将制约股市估值，预计股市短期可能将呈现震荡行情。

**非银大盘二期转债发行可能性降低，转债估值有望底部回升**

平安转债已经发行完毕，存量转债估值被冲击至极低位置，工行、中行、非银大盘转债的转股溢价率仅有-0.5%、0%和0.4%，中行、非银大盘转债的到期收益率为3.4%和3.7%。

目前，非银大盘二期转债的供给压力仍在，发行条件尚不具备，而11月22日青岛爆燃事故已引发高度关注，非银大盘转债的正股价格将受负面影响，二期转债发行前景更趋黯淡。

假如一个月之后，非银大盘二期转债确定不再发行，当前转债市场的低估值有望底部回升。

**转债投资策略**

鉴于改革利好初步消化、股市短期可能将呈现震荡行情，同时非银大盘二期转债发行可能性下降、转债估值有望底部回升。

我们认为转债市场仍位于低吸区域，中行、国电等低估值或受益优先股推出的转债将是较好的品种，两周后上市的平安转债也需重点关注。

非银大盘转债受青岛爆燃事故影响，短期存在下跌风险，至少上涨机会不大，建议减持；

上周曾提示海直转债交易性机会，现已成为纯投机品种，不建议参与。

**中行、非银大盘转债的安全边际**

中行、非银大盘转债的债底为94元和92元，预计最大下跌空间5%，在3.4%和3.7%的到期收益率保护下，持有一年大概率将取得正回报，其真正风险在于机会成本。(完)