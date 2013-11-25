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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 16:03 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.3530和1.3500处有买单

0735GMT

* 1.3560-70，1.3580和1.3600处布有卖单。上方挂有停止单

* 美元/日圆在101.60，101.30，101.00，100.80至100.60处有买单

* 102.00的障碍位，102.20-30之间和102.50的障碍位，挂有卖单

* 102.50-5之间有卖单，上方挂有停止单

* 欧元/日圆在103.30、137一直到138.00的障碍位都有卖单，上方则挂有停止单

*138.20，138.35-40，138.50的障碍位有卖单，上方挂有停止单。(完)

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