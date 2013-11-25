中国保险：众安保险推出其首款产品，为淘宝卖家提供保证金保险

路透上海11月25日 - 中国首家网络保险公司--众安保险周一宣布，将推出其首款产品--“众乐宝-保证金计划”，将为淘宝平台加入消费者保障协议的数百万卖家履约能力提供保险，这是国内首款网络保证金保险。

公司新闻稿称，该款产品将于12月5日起向淘宝卖家提供服务。“众乐宝”在理赔和追赔的形式上采取“先行垫付、事后追赔”的方式，即一旦买卖双方发生维权纠纷，需要店铺对买家赔付，“众乐宝”会先垫付理赔款，事后再向卖家追款。

“众安保险成立的初衷，就是推动互联网的创新与发展。”众安保险产品负责人李剑表示，通过保险将众多中小卖家聚合在一起，解放其被冻结的保证金，将无形风险转化为可量化的成本共同抵御风险。

目前，淘宝平台卖家数量众多，为保障消费者利益，卖家需要交纳一定金额的消费者保障基金。而淘宝卖家加入“众乐宝”，自行选择保险额度后，则无需缴纳消费者保障基金。

新闻稿指出，“众乐宝”的推出，为整个互联网交易活动提供了一整套风险管控体系：基于互联网数据的事前管控，对于高风险卖家可以有效识别，过往信用记录不佳的不良卖家排除在投保范畴之外。

众安保险由阿里巴巴集团 、腾讯 和中国平安保险 等多家企业联合组建，注册资本10亿元人民币，公司总部位于上海外滩金融区，不设分支机构。其主要业务包括企业/家庭财产保险、货运保险、责任险等。众安保险被外界视为传统金融与互联网企业深度融合的典型之一。