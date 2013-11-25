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货币新闻 | 2013年 11月 25日 星期一 16:28 BJT

香港股市：收低，腾讯引领的科技股升势抵消中石化跌幅

路透香港11月25日 - 香港股市周一收低，腾讯控股 引领科技股升势，抵消中石化 因青岛输油管道爆燃事故导致的跌势。

恒生指数 小幅收低至23,684.5点，恒生国企指数 跌0.5%。

信达国际 午盘中段暂停交易，此前一度飙升近38%。其附属公司--中国最大不良债权资产管理公司--信达资产管理股份有限公司周一开始为其高至25亿美元的香港首次公开发售（IPO）进行路演，机构投资者认购兴趣浓厚，并已锁定10名基础投资者订单。 (完)
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