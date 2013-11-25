香港股市：收低，腾讯引领的科技股升势抵消中石化跌幅

信达国际 午盘中段暂停交易，此前一度飙升近38%。其附属公司--中国最大不良债权资产管理公司--信达资产管理股份有限公司周一开始为其高至25亿美元的香港首次公开发售（IPO）进行路演，机构投资者认购兴趣浓厚，并已锁定10名基础投资者订单。 (完)