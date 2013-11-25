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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 16:27 BJT

路透基点：竞衡集团委托第一商业银行安排6,000万美元贷款--RLPC

路透香港11月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，竞衡集团已委托第一商业银行在中国安排6,000万美元三年期境内贷款。

贷款通过公司的中国子公司上海蓝溪实业有限公司借入。

所筹款项用于优化升级上海西郊竞衡假日酒店和广场的设施。

一位消息人士称，贷款可能于下周启动。

据公司网站介绍，竞衡集团是一家总部设在上海的台湾公司，投资产业涉及不动产、能源、保险、餐饮和食品等领域。(完)

(编译 艾茂林; 审校 石冠兰)
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