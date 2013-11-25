路透基点：竞衡集团委托第一商业银行安排6,000万美元贷款--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港11月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，竞衡集团已委托第一商业银行在中国安排6,000万美元三年期境内贷款。
贷款通过公司的中国子公司上海蓝溪实业有限公司借入。
所筹款项用于优化升级上海西郊竞衡假日酒店和广场的设施。
一位消息人士称，贷款可能于下周启动。
据公司网站介绍，竞衡集团是一家总部设在上海的台湾公司，投资产业涉及不动产、能源、保险、餐饮和食品等领域。(完)
(编译 艾茂林; 审校 石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。