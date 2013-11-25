路透基点：台湾国光客运16.8亿台币贷款案已截止，有八家银行参贷

路透香港11月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，台湾国光客运的10年期16.8亿台币贷款已截止，共有八家银行参与联贷。

牵头行兼簿记行是合作金库银行和台湾土地银行，分别承贷5.04亿台币和3.696亿台币。全国农业金库、高雄银行、板信商业银行、彰化银行、三信商业银行、华南银行均各承贷1.344亿台币

本案预定在12月初进行签约。

贷款利率为一年期邮政储蓄存款利率加码115个基点，税前最低利率为2.1%。

承贷4.20亿台币或以上的银行，获得前端费用20个基点；承贷3.30-4.19亿台币者，获12个基点的费用；承贷1.50-3.29亿台币，获得3个基点的费用。

贷款所得将用来购置超过300辆巴士。

贷款将分84期每月等额偿还。将由公司巴士及借款方董事长、和另外一位公司董事提供担保。