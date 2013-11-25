路透基点：台湾国光客运16.8亿台币贷款案已截止，有八家银行参贷

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港11月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，台湾国光客运的10年期16.8亿台币贷款已截止，共有八家银行参与联贷。
牵头行兼簿记行是合作金库银行和台湾土地银行，分别承贷5.04亿台币和3.696亿台币。全国农业金库、高雄银行、板信商业银行、彰化银行、三信商业银行、华南银行均各承贷1.344亿台币
本案预定在12月初进行签约。
贷款利率为一年期邮政储蓄存款利率加码115个基点，税前最低利率为2.1%。
承贷4.20亿台币或以上的银行，获得前端费用20个基点；承贷3.30-4.19亿台币者，获12个基点的费用；承贷1.50-3.29亿台币，获得3个基点的费用。
贷款所得将用来购置超过300辆巴士。
贷款将分84期每月等额偿还。将由公司巴士及借款方董事长、和另外一位公司董事提供担保。
借款方上次进入市场筹资是在2011年3月，当时是一笔九年期的15亿台币定期贷款，利率为一年期邮政储蓄存款利率加码120个基点。(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。