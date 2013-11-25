更新版 1-离岸人民币：台湾最快本周允许陆企发宝岛债，资金回流受限成隐忧

* 首阶段约纳入20家陆银

* 上市柜台商大陆分支亦纳入

* 将提供宝岛债发行量能

* 资金回流大陆受限成隐忧 (新增更多评论及细节)

路透台北11月25日 - 台湾金融监督管理委员会最快将在本周公告允许陆企至台湾发行宝岛债。台湾金融业对此表示欢迎，但也担心因大陆仍握有审批的最后权限，且发债资金回流大陆在岸仍有难度，或为政策增添一些变数。

两位消息人士周一表示，台湾金管会已决定最快在本周发出函令解释，允许陆资企业至台湾发行宝岛债(人民币计价债券)，但须事先取得台湾柜台买卖中心(OTC)同意函。

〞大家都乐观其成，但是银行是不是能成为发宝岛债的主力，这还要观察。〞复华投信债券研究处债券投资策略长吴易欣说。

他指出，观察香港点心债市场，银行看起来并非发债最重要的主体，一般企业仍是发债的重要发行人，但此次台湾未能开放一般企业，多少限制了宝岛债的发债量能。

吴易欣同时认为，台商的大陆分支机构对于在台湾发行宝岛债后，资金能否回流大陆尚有疑虑，也是回台湾发债的一个隐忧。

不过消息人士对路透表示，此次开放仅为一个开始，发行者门槛此后会逐步放宽。

〞这次放行把把关放到OTC，这样以后主管机关不用再做法令修订，比较弹性，...门槛往后会逐渐放宽。〞其中一位消息人士说。

上述消息人士并解释，陆资银行可以大陆境内母行或海外分行为发行主体；而台商部份，虽然目前可以用台湾挂牌的母公司发行宝岛债，但如果以大陆境内分支机构为发行主体，其程序较为简便，可让台商多一项发行管道的选择。

**首阶段20家银行规模大**

消息人士指出，在台湾金管会发出解释后，OTC将同步修正规章，设立陆企的发行门槛，首阶段将开放政策性银行、大型国有银行及股份制商业银行等三类约20家陆资银行纳入发行人范围，且包括其海外分行及子行。

路透暂时未联络到台湾金管会发言人对上述消息予以置评。

台湾宝岛债今年100亿元人民币的发行目标，要靠中资银行帮忙了。柜台买卖中心董事长吴寿山此前表示，大陆中国国家开发银行 已表达高度意愿，预计宝岛债发行额度约在50亿人民币，待相关法令完成修正后，很快就会发行。

消息人士称，第二类开放标的为台湾上市柜公司在大陆的子公司，也适用相同规定。目前台湾上市柜公司中，约有78%在大陆设有分支机构。

他们并指出，开放后柜买中心将随着台湾人民币存款量动态调整陆资可发行的宝岛债上限额度，但此额度控管不对外公布。

陆资企业所发行的宝岛债，将只能由专业投资机构认购，不开放予一般投资人。

除国开行外，上述三类银行尚包括中国工商银行 、建设银行 、中国银行 等在香港、新加坡或伦敦已发行过人民币债的银行。