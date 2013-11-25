《交易视点》存款仍是判断中国债市走向的关键因素--中金

路透北京11月25日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率策略双周报认为，银行存款增长及存款成本仍是判断银行对债券需求的关键要素，而银行存款争夺趋于白热化，银行明年债券配置需求仍不会十分乐观。

财政存款投放增加会对债市形成支撑，但中期看，银行存款增长仍有较多不确定性，债券收益率走势仍会有所反复，直到央行货币政策相对明确的放松才会出现更大的机会。

**下行周期“三重奏”--明年一季度经济的下行风险**

目前来看，年内经济将保持波澜不惊的状态，但前瞻性地看，明年一季度可能面临三重下行周期叠加的考验。

首先，今年货币增速高于目标值使央行在明年年初仍将延续严格控制总量的政策取向，而利率水平的上升、资本充足率的约束和今年的高基数效应将使货币和社会融资增速在明年一季度持续下行。

其次，投资和出口增速在一季度都可能出于下行周期中。

投资方面，从资金角度看，如果社会融资增速的下滑比较确定，那么大概率看投资在明年一季度也将继续回落。

从分项看，地方事权的部分上收可能影响基建投资，而销售增速的下滑和外部融资难度的上升将影响房地产投资，在这样的情况下，制造业投资也难以独善其身。

出口在明年一季度则同时面临新兴市场需求放缓和虚假贸易高基数的压力，同比增速大概率将下降。

第三，从库存周期波动看，明年一季度也将处于企业的去库存周期。

**11月经济数据前瞻**

通胀方面，工业品价格走势分化，预计PPI环比小幅下跌，同比与上月持平。CPI同比预计将与上月持平于3.2%，食品同比的回落和非食品同比的上升相互抵消。

增长方面，工业品价格止涨、投资增速放缓、工作日少等因素将使工业增速回落至10.1%附近。

外需受新兴市场拖累难有改善，不过低基数效应可能使出口同比小幅回升。进口受内需放缓和企业收缩采购影响，同比将出现回落。贸易顺差缩小至224亿美元。去年低温造成的基建投资低基数有望使今年投资增速在11月小幅反弹。

尽管控制三公消费对消费增速的影响已经基本消化，但去年同期汽车旺销的高基数有可能使11月消费同比小幅回落。

流动性方面，额度限制将使贷款增量保持在上月的水平，而利率水平的高企和监管预期的增强也将使社会融资中的非贷款融资保持低位。M2增速继续小幅回落至14.2%附近，下月的回落将更加明显。

**存款仍是判断债市走向的关键因素**

很多迹象表明，11月份以来，市场的悲观情绪达到了一个顶峰。从历史经验来看，悲观的情绪宣泄之后，市场有望企稳并出现一定程度的反弹。上周后半段市场的反弹正好是在几个利好因素的配合下共振而成。

往前看，收益率回落的核心推动力仍需依靠银行配置需求的恢复。而银行存款增长以及银行存款成本仍是判断银行对债券需求的关键要素。

从历史数据的观测来看，银行存款的增长确实与银行投资债券的增量存在着较为明显的相关性。今年下半年，银行的存款增长开始放缓，存款的成本也有所抬升，导致了债券配置需求较弱以及债券收益率大幅上升。

几个主要因素包括：外汇占款增长减少、财政存款超季节性上升、买入返售模式的非标扩张速度放慢导致所创造的存款也相应减少。

除了总量的放缓，存款的结构上也出现分化。从前10个月的存款增量来看，股份制银行已经超过大国有银行。这是历年来首次出现这种情况。

大型国有银行存款增长乏力导致了其对债券配臵需求也比较疲弱。主要原因包括：（1）大型国有银行的储蓄存款出现了一定程度的分流。这与各大银行通过理财以及其他手段争夺存款相关。（2）在非储蓄存款方面，股份制银行的优势则更为明显。

推动股份制银行企业存款大幅增长的竞争优势在于股份制银行较为凶猛的非标业务。通过这些类贷款业务，银行同样可以创造存款。不少非标业务模式都可以直接为本行创造存款，或者至少有利于吸引企业类客户将存款存放本行。

总体而言，由于银行对存款的争夺趋于白热化，存款的稳定性较差，而且存款的成本可能因为存款利率市场化以及活期存款转为基金对银行的同业存款而升高，银行明年对债券配置需求仍不会十分乐观。

真正有利于债券市场需求以及降低银行资金成本的重要因素仍在于央行的货币政策态度转松。

未来债市可能走出拐线而非拐点，年内，财政存款的投放增加银行体系内的存款，会对债市形成支撑，但中期来看，银行存款增长仍受到较多不确定因素的制约，债券收益率的走势仍会有所反复，直到央行货币政策相对明确的放松才会出现更大的机会。(完)