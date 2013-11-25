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货币新闻 | 2013年 11月 25日 星期一 17:03 BJT

国际油市：即便伊朗石油出口限制取消，其仍很难快速增加出口--IEA

路透莫斯科11月25日 - 国际能源署(IEA)总干事范德胡芬表示，即便取消对伊朗的石油出口限制，该国也很难很快恢复到之前的产出水平。

范德胡芬在莫斯科对记者发表上述讲话，此前伊朗与六大国周日达成协议，伊朗将削减其核计划以换取初步减轻制裁。 (完) (编译 王翔琼；审校 张明钧)
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