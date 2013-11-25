中国期市：动力煤期价续创上市新高，电煤冬储需求带动短期反弹势头

路透北京11月25日 - 中国郑州商品交易所动力煤期货主力合约周一 收盘连续第二日刷新上市以来新高，交易人士指出，电煤库存较低，动力 煤冬储需求上升是动力煤期货价格上扬的直接原因。 动力煤期货为今年9月底上市的新品种，主力合约 周一收盘 报594元，同比上涨1.3%，为连续第二日刷新上市高位。 “进入10月以后，到了冬季，下游企业尤其是电厂对冬储煤的采购需 求旺盛，而大秦铁路10月中旬开始检修，到北方港口的煤炭量就有所下降 ，导致港口库存下降，带动动力煤价格上扬。”上海中期煤焦钢分析师蒋 海辉指出。 他并提到，动力煤最近出现的期现价格普遍上扬，跟即将到来的煤电 长协谈判也不无关系。为了能在煤电谈判中赢得话语权，煤炭企业最近出 现“压货提价”的行为，5500大卡热值的动力煤环渤海现货价格亦连续五 周上涨。 蒋海辉认为，由此推测，动力煤期货价格有可能在大型煤炭企业抬升 现货价格的影响下出现短期反弹势头，而电厂冬储需求亦助涨价格。但中 国经济结构转型和煤炭需求整体难以出现趋势性反弹影响，动力煤期价的 上涨空间有限，在每吨600元关口就可能遭遇较大阻力。 “如果能突破600元，动力煤期货的上限估计也就在620-630之间，最 有可能的时间点是年底左右。”蒋海辉提到。 中国煤炭市场网称，近期煤炭市场向好，北方集中供暖以及北方未来 或产生的严寒天气刺激用煤需求持续旺盛。北方煤炭发运港口调出量始终 保持高位，库存呈下降态势。秦皇岛港煤炭库存连续8天下降，目前已经 降至500万吨左右的库存水平。 而据国家能源局最新发布的全社会用电量数据，10月份全社会用电量 在4,375亿千瓦时，同比增长9.5%，是今年以来增长最快的一个月。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1402 50,500 -0.06 284,754 黄金(au) 1406 245.75 -1.01 136,858 螺纹钢 (rb) 1405 3,636 0.41 1,571,414 橡胶 (ru) 1405 18,850 -2.15 208,894 大商所 豆粕 (m) 1405 3,272 0.52 1,667,622 豆油 (y) 1405 7,314 -0.38 892,304 焦炭 (j) 1405 1,609 -0.31 241,790 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,993 -0.54 412,698 棉花 (cf) 1405 18,540 -0.19 66,610 中金所 沪深300(if) 1312 2,390.2 -0.65 96,456 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期 货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)