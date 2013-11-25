版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 16:44 BJT

中国期市：动力煤期价续创上市新高，电煤冬储需求带动短期反弹势头

路透北京11月25日 - 中国郑州商品交易所动力煤期货主力合约周一
收盘连续第二日刷新上市以来新高，交易人士指出，电煤库存较低，动力
煤冬储需求上升是动力煤期货价格上扬的直接原因。
    
    动力煤期货为今年9月底上市的新品种，主力合约 周一收盘
报594元，同比上涨1.3%，为连续第二日刷新上市高位。
        
    “进入10月以后，到了冬季，下游企业尤其是电厂对冬储煤的采购需
求旺盛，而大秦铁路10月中旬开始检修，到北方港口的煤炭量就有所下降
，导致港口库存下降，带动动力煤价格上扬。”上海中期煤焦钢分析师蒋
海辉指出。
    
    他并提到，动力煤最近出现的期现价格普遍上扬，跟即将到来的煤电
长协谈判也不无关系。为了能在煤电谈判中赢得话语权，煤炭企业最近出
现“压货提价”的行为，5500大卡热值的动力煤环渤海现货价格亦连续五
周上涨。
    
    蒋海辉认为，由此推测，动力煤期货价格有可能在大型煤炭企业抬升
现货价格的影响下出现短期反弹势头，而电厂冬储需求亦助涨价格。但中
国经济结构转型和煤炭需求整体难以出现趋势性反弹影响，动力煤期价的
上涨空间有限，在每吨600元关口就可能遭遇较大阻力。
    
    “如果能突破600元，动力煤期货的上限估计也就在620-630之间，最
有可能的时间点是年底左右。”蒋海辉提到。
    
    中国煤炭市场网称，近期煤炭市场向好，北方集中供暖以及北方未来
或产生的严寒天气刺激用煤需求持续旺盛。北方煤炭发运港口调出量始终
保持高位，库存呈下降态势。秦皇岛港煤炭库存连续8天下降，目前已经
降至500万吨左右的库存水平。    
    
    而据国家能源局最新发布的全社会用电量数据，10月份全社会用电量
在4,375亿千瓦时，同比增长9.5%，是今年以来增长最快的一个月。
 中国期市主要品种收盘信息：                                     
                                                    
 交易所   品种         合约      最新     涨跌幅%    持仓量(手)
 上期所   沪铜(cu)     1402      50,500     -0.06       284,754 
          黄金(au)     1406      245.75     -1.01       136,858 
          螺纹钢 (rb)  1405       3,636      0.41     1,571,414 
          橡胶 (ru)    1405      18,850     -2.15       208,894 
 大商所   豆粕 (m)     1405       3,272      0.52     1,667,622 
          豆油 (y)     1405       7,314     -0.38       892,304 
          焦炭 (j)     1405       1,609     -0.31       241,790 
 郑商所   白糖 (sr)    1405       4,993     -0.54       412,698 
          棉花 (cf)    1405      18,540     -0.19        66,610 
 中金所   沪深300(if)  1312     2,390.2     -0.65        96,456 
                                                    
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期
 货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨（完）
   

 (发稿 李文科; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐