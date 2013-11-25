《交易视点》中国转债估值底出现，价格底待寻--中金

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京11月25日 - 中国大型投行--中金公司发布简评认为，诸多转债上周五出现负溢价率，意味着转债市场已迎来“估值底”，但估值修复的触发剂还不明显，即便有也会比较弱。而供求关系偏弱格局在中期也难改，转债估值徘徊在低位的时间会比较长。
诸多转债个券在上周五出现负溢价率，中行等大盘转债估值也达到历史低位，意味着转债市场已经迎来“估值底”。
我们对转债估值一直持偏谨慎态度。在之前的周报中也曾对近期估值下行做出过预判和解释，包括供求失衡、股市预期和资金成本等几方面原因。
转债估值未来至少已经不再是风险因素，但估值修复的触发剂还不明显，即便有也会比较弱。中期来看，我们相信供求关系偏弱的格局很可能难以实质改变，转债市场估值低位徘徊的时间会比较长。
估值低决定其相对性价比超过正股，而转债“进可攻、退可守”的特性也会增强。如果股市出现调整，转债估值会被动提升，但这种提升不抵正股调整的负面影响。
从这个意义上讲，该是股票投资者开始关注转债市场的时刻了。此外，负溢价率的出现带来一定的套利机会。不过，需要说明的是，这不同于11 年9 月份和今年6 月份的“价格底”，相对正股估值低不意味着短期有绝对回报。
我们不再担心转债本身的估值风险，重申对转债市场的看法开始从谨慎转为中性。但由于对短期股市走势仍抱有疑虑，这决定我们还不会转为乐观，更建议在调整中把握低吸机会，新发的保险等转债将是主要低吸对象。(完) 欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选 (发稿 钟华; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。