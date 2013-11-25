《交易视点》中国转债估值底出现，价格底待寻--中金

路透北京11月25日 - 中国大型投行--中金公司发布简评认为，诸多转债上周五出现负溢价率，意味着转债市场已迎来“估值底”，但估值修复的触发剂还不明显，即便有也会比较弱。而供求关系偏弱格局在中期也难改，转债估值徘徊在低位的时间会比较长。

诸多转债个券在上周五出现负溢价率，中行等大盘转债估值也达到历史低位，意味着转债市场已经迎来“估值底”。

我们对转债估值一直持偏谨慎态度。在之前的周报中也曾对近期估值下行做出过预判和解释，包括供求失衡、股市预期和资金成本等几方面原因。

转债估值未来至少已经不再是风险因素，但估值修复的触发剂还不明显，即便有也会比较弱。中期来看，我们相信供求关系偏弱的格局很可能难以实质改变，转债市场估值低位徘徊的时间会比较长。

估值低决定其相对性价比超过正股，而转债“进可攻、退可守”的特性也会增强。如果股市出现调整，转债估值会被动提升，但这种提升不抵正股调整的负面影响。

从这个意义上讲，该是股票投资者开始关注转债市场的时刻了。此外，负溢价率的出现带来一定的套利机会。不过，需要说明的是，这不同于11 年9 月份和今年6 月份的“价格底”，相对正股估值低不意味着短期有绝对回报。