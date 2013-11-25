中国考虑输气管道改革以提高天然气产量

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月22日 - 雾霾困扰中国许多城市，迫使中石油 允许私营生产商公平地进入天然气运输管道领域，这可能成为中国经济改革的先锋举措之一。

如果不能公平地进入天然气运输网络，独立生产商就缺少开发中国大量天然气储备的动力。中国已经是全球第四大天然气使用国。中国领导人希望提高国内天然气产量，加速天然气在发电和供暖方面替代煤的使用。

上周公布的十八届三中全会决定中提到了天然气价格改革和对垄断国企进行一定限制。行业专家们表示，为了提高天然气产量、缓解冬季供应紧张，这些都是必要的。冬季供应紧张导致发电厂用天然气替代煤的速度放慢，迫使当局设定工业天然气的使用配额。

中国天然气运输管道长5.4万公里，作为中国最大的石油和天然气生产商，中石油建造并运营着其中近四分之三的管道。该公司控制着大多数长距离、大规模骨干输气管道。其余骨干输气管道由中石化 和中海油运营，不过这两家与中石油相形见绌。

一些独立天然气生产商称，中石油对他们进入输气网络设定了不公平条件，降低了增加产量的利润动力，其它生产商则要求中石油让其更好地进入输气网络。

“更多地进入输气管道领域和市场将给生产商带来更大动力。”亚美大陆煤层气有限公司一名高管说道。该公司从山西省开采天然气。

“我们有计划进入骨干输气管道，供应沿海市场，短期内将增加产量。近期公布的新政策建议和政府让市场决定资源配置的政策一致。”

两位要求匿名的独立生产商高管称，中石油要求独立生产商将入网天然气以低于零售价的价格售给中石油，不收取运输费用。

中石油拒绝评论与进入其输气管道的第三方达成的协议条款。中石油发言人毛泽锋表示，只有几家独立生产商需要进入输气网络，条件可以协商。

“任何第三方无条件使用我们管道都是不公平的。作为综合性的上下游石油企业，输气管道是连接上游生产和下游运营的组件之一。我们自己的石油和天然气也需要管道运输。”

独立生产商高管表示，中石油向他们支付天然气零售价的70-80%，然后以零售价卖给消费者，赚取其中的差价并防止独立生产商抢夺客户。

为了不折价销售，独立生产商坚持将天然气就近卖给零售市场，而不使用中石油的管道。(完)