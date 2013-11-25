以色列称伊朗核协议是历史性错误

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透耶路撒冷11月24日（记者 Jeffrey Heller） - 以色列总理内塔尼亚胡周日称，世界大国与伊朗达成的核协议是历史性错误，并称以色列不会受该协议制约。
以色列反对放松对伊朗的制裁，但未能成功，现在看似准备采取新的策略：其情报部门将加强对伊朗执行临时协议的监督，游说最终协议设定更严厉条款。
西方国家与伊朗进行长期对峙后重启谈判以及达成的协议对内塔尼亚胡来说是一种挫败，他要求完全剥夺伊朗铀浓缩的能力。
他针对伊朗采取军事行动的选择看起来更加有限，并可能导致以色列被孤立。内塔尼亚胡在内阁会议后表示，以色列不会受协议约束。
“昨晚在日内瓦达成的不是历史性协议，而是历史性错误，”内塔尼亚胡说道。
“现在世界变得更加危险，因为世界上最危险的国家向获得世界上最危险的武器迈进了一大步。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。