以色列称伊朗核协议是历史性错误

(本文由路透中文网编译提供)

路透耶路撒冷11月24日（记者 Jeffrey Heller） - 以色列总理内塔尼亚胡周日称，世界大国与伊朗达成的核协议是历史性错误，并称以色列不会受该协议制约。

以色列反对放松对伊朗的制裁，但未能成功，现在看似准备采取新的策略：其情报部门将加强对伊朗执行临时协议的监督，游说最终协议设定更严厉条款。

西方国家与伊朗进行长期对峙后重启谈判以及达成的协议对内塔尼亚胡来说是一种挫败，他要求完全剥夺伊朗铀浓缩的能力。

他针对伊朗采取军事行动的选择看起来更加有限，并可能导致以色列被孤立。内塔尼亚胡在内阁会议后表示，以色列不会受协议约束。

“昨晚在日内瓦达成的不是历史性协议，而是历史性错误，”内塔尼亚胡说道。

“现在世界变得更加危险，因为世界上最危险的国家向获得世界上最危险的武器迈进了一大步。”（完）