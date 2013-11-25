中国棉花：本年度收储成交突破264万吨，上周成交量环比回升--行业网站

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京11月18日 - 中国棉花信息网周一称，上周（18日-22日）棉花临时收储成交总量为481,220吨，较前一周上升14.2%，至此2013年度棉花临时收储挂牌累计成交2,646,200吨。
刊登在中国棉花信息网的新闻稿指出，上周成交的棉花临时收储中，内地库点周成交比例33.5%;新疆成交比例为48.7%。
截至11月22日，2013年度棉花临时收储中，新疆累计成交1,245,200吨，内地累计成交568,050吨，骨干企业共累计成交832,950吨。分省份统计，新疆为成交量最高的省份，其成交量占总成交的77.9%;其次为湖北，山东，河北。
中国从2011年开始对国产棉花实行固定价格的敞开收储制度，2013年度的收储价为每吨20,400元，远高于当前国际市场棉花的价格。收储政策给相关产业带来的弊端也已引起相关部门的重视。消息人士此前对路透表示，对棉花收储政策的改革正在研究中。
以下是路透基于中国棉花信息网(www.cottonchina.org)数据所做的收储成交统计：
时间 成交量 本年度累计成交
(吨) (吨)
11月22日当周 481,220 2,646,200
11月15日当周 269,450 2,164,980
11月8日当周 555,920 1,895,530
11月1日当周 608,560 1,339,610
10月25日当周 329,290 731,050
10月18日当周 156,530 401,760
9月29,30日及
10月8-12日* 193,030 245,230
9月27日当周** 51,420 52,200
9月16-18日*** 780 780
* 受国庆假期工作日调整影响
** 包括六个交易日，受假期调整影响
*** 受中秋假期影响 （完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。