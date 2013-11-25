《交易视点》中国中证登标准券折算率新规短期影响有限--中金

路透北京11月25日 - 中国大型投行--中金公司发布简评认为，中证登再次修订标准券折算率（值）管理办法，对于拓宽基金品种质押对目前交易所资金面的影响方面，短期实质影响有限，更需要关注的是长期影响。

**事件**

中证登近日公告了中国结算发字 102 号《关于发布〈标准券折算率（值〉管理办法（2013 年修订版）有关事项的通知》（以下简称“《通知》”），对2012 年的办法进行了修订，新办法自2004 年1 月1 日起实施。同时，废止了此前的一些相关文件。

**点评**

此次修订的最大变化一是配合此前《基金类产品质押式回购登记结算暂行办法》，将基金产品纳入质押回购券范围，并给出折算率（值）计算公式。

二是拓宽了除国债以外的其他质押品的折扣系数取值区间，并明确了调整折扣系数或修正计算结果的多种情形，中证登在确定折算率中将有更大的主动权。

由于具体折扣系数确定办法尚未公布，此次调整是否会对市场带来冲击以及冲击程度尚不能确定，投资者需保持关注。

长远来看，由于中债登明确了折扣系数调整的主动权，实际上是对投资者回购融资质押库的管理提出了更高要求，尤其需要关注债券资质的变化。