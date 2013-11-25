更新版 1-中国汇市：人民币收盘微涨波幅狭窄，掉期因资金面紧张续升

* 人民币即期收盘微升，波幅狭窄 * 掉期逼近500点关口 * 资金面紧张将支持掉期反弹 (新增评论和收盘报价) 路透上海11月25日 - 人民币兑美元即期 周一收盘随中间价微升，全天波动 空间收窄至仅10个点子左右。交易员称，即期汇率仍然受到大行购汇影响，围绕6.09关口窄 幅波动；但掉期则因境内货币市场持续紧张继续回升，并接近500点关口。 北京一中型银行交易员称，即期盘面非常平静，没什么变化，人民币在6.09元有较强的 阻力。 “大家都没怎么做，...因为大家都是结汇，大行肯定会出来买（美元），尾盘还是出 来买了。”上海一股份制行的交易员称。 中国境内美元兑人民币远/掉期市场连续第三日反弹，一年期美元兑人民币掉期CNY1Y= CFXS升至470点，较上日升35点。多位交易员认为，这是因月末境内资金面紧张所致。 一城商行交易员认为，上周掉期市场一度受过度解读央行行长周小川在辅导读本中的言 论影响而跌至330，但实际周小川所言为市场的长期发展方向，短期央行并无汇改政策出台 的迹象，最近三个交易日顺应资金面收紧而反弹，较为合理。 全球汇市方面，美元兑日圆周一在亚洲汇市交易时段升至六个月高位，欧元兑日圆涨至 四年新高，在投机客押注日圆进一步下跌后，投资者为日圆走软调整部位。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及 离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0926 6.0936 0.02% 中间价 6.1342 6.1380 0.06% 成交额 172亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.69% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 11 6.0919 6.0930 2013年来即期升贬值幅度 2.26% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 470 XS> 离岸人民币市场,北京时间17:01 今日 上日 1年期NDF 6.1540/60 6.1500 CNH即期 6.0783/89 6.0740 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完)