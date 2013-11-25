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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 17:07 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘微涨波幅狭窄，掉期因资金面紧张续升

* 人民币即期收盘微升，波幅狭窄
    * 掉期逼近500点关口
    * 资金面紧张将支持掉期反弹

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海11月25日 - 人民币兑美元即期 周一收盘随中间价微升，全天波动
空间收窄至仅10个点子左右。交易员称，即期汇率仍然受到大行购汇影响，围绕6.09关口窄
幅波动；但掉期则因境内货币市场持续紧张继续回升，并接近500点关口。
    
    北京一中型银行交易员称，即期盘面非常平静，没什么变化，人民币在6.09元有较强的
阻力。
    
    “大家都没怎么做，...因为大家都是结汇，大行肯定会出来买（美元），尾盘还是出
来买了。”上海一股份制行的交易员称。
            
    中国境内美元兑人民币远/掉期市场连续第三日反弹，一年期美元兑人民币掉期CNY1Y=
CFXS升至470点，较上日升35点。多位交易员认为，这是因月末境内资金面紧张所致。
    
    一城商行交易员认为，上周掉期市场一度受过度解读央行行长周小川在辅导读本中的言
论影响而跌至330，但实际周小川所言为市场的长期发展方向，短期央行并无汇改政策出台
的迹象，最近三个交易日顺应资金面收紧而反弹，较为合理。
    
    全球汇市方面，美元兑日圆周一在亚洲汇市交易时段升至六个月高位，欧元兑日圆涨至
四年新高，在投机客押注日圆进一步下跌后，投资者为日圆走软调整部位。    
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，以及
 离岸市场人民币的主要报价：    
                                                                           
 在岸市场人民币兑美元                     今日           上日       升贬
            即期成交价格                 6.0926         6.0936      0.02%
                  中间价                 6.1342         6.1380      0.06%
            成交额                      172亿美元                     
                                                                      
          日内相对于中间价最大波幅  0.69% (上限±1%)     日高       日低
                日内波动幅度(pips)         11           6.0919     6.0930
            2013年来即期升贬值幅度        2.26%                            
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF         470                        
                               XS>                                
                                                                      
 离岸人民币市场,北京时间17:01             今日            上日        
             1年期NDF                   6.1540/60       6.1500        
                     CNH即期            6.0783/89       6.0740        
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)
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