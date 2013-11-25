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市场报道 | 2013年 11月 25日 星期一 17:06 BJT

全球贵金属：11月22日SPDR黄金持仓减0.53%，iShares白银持仓降0.43%

路透11月25日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量较周四下滑0.53%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量降低0.43%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 27,399,356.4 11月22日 27,544,079.6 11月21日 -144,723.1 -0.53%

iShares 333,079,850.5 11月22日 334,524,434.5 11月21日 -1,444,584.0 -0.43%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰 审校 张明钧)
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