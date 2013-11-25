全球贵金属：11月22日SPDR黄金持仓减0.53%，iShares白银持仓降0.43%

人民币汇率：中国未被美国财政部列为汇率操纵国，但仍在监测名单--新华

路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。