中国债市：追随现券IRS短端略涨，月末在即资金考验将至

路透上海11月25日 - 中国人民币利率互换(IRS)周一 短端略反弹，而中长端持稳。交易人士表示，资金价格虽然波动不大，但短期流动性供给并不宽裕，IRS基本追随现券走势，而月末将至，资金面考验在即，预计波动仍会大多集中在短端。

“今天算是有点回稳小反弹吧。1y repo最高到过4.53%，上周收在4.50%附近，短的上来一点，主要还是看现券的。”上海一商业银行交易员称。

他认为，短期内可能IRS曲线还是会偏平，“长端大家还是不太想碰，今年这么下来短的这边神经会略紧一点，一两周的时间框架内，还是短期限做做波段比较靠谱。”

北京一商业银行交易员则提到，从短端来看，部分机构在买入信用债后，选择pay IRS(付固定收浮动)来对冲收益率上涨风险，“所以短端一直有盘子在把(IRS)利率往上做，cover一下信用债的成本，不太下得来。”

他还指出，本周临近月末，资金考验在即，还要看央行在公开市场操作，“应该不会让资金起太多波动，估计央行还是想紧的，但也不会搞的很夸张。”

中国银行间市场主要回购利率周一早盘在平稳开盘价引导下，波动不大，不过短期资金供给仍显紧俏。交易员表示，隔夜以及七天资金等短期资金机构出资意愿不强，或因缴准日略有干扰，而1个月以上资金则供给较为充裕，但价格多处高位。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报正/逆回购及央票需求，具体包括28天期正回购、七天和14天逆回购及三个月央票需求。而上周央行公开市场再现逆回购一周双操作，致当周净投放创近两个月来新高。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.5525/4.6534 4.4675/4.5496 4.5300/4.6046 4.6050/4.6904 4.6117/4.8892

上日 4.5933/4.6980 4.4897/4.5740 4.5580/4.6400 4.6440/4.7300 4.6450/4.9150

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变动 -0.0408/-0.0446 -0.0222/-0.0244 -0.0280/-0.0354 -0.0390/-0.0396 -0.0333/-0.0258

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。