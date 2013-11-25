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货币新闻 | 2013年 11月 25日 星期一 17:18 BJT

新兴汇市：泰铢兑美元跌至近11周低点，受政治紧张情势影响

路透新加坡11月25日 - 泰铢兑美元周一跌至近11周低点，泰国约一千名反政府示威者强行进入曼谷财政部大楼。

泰铢兑美元 下跌0.4%至31.97泰铢，为9月11日最弱水准，交易商表示，海外和境内投资人均抛售泰铢。(完)

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