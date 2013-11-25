表格：台湾10月M2年增率续升至5.99%，因外资净汇入

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北11月25日 - 台湾央行周一公布，10月货币总计数M2年增率为5.99%，较上月的5.54%走高，因外资净汇入。
去年底央行的理监事会议决议，2013年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。
货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。
以下为台湾货币总计数较上年同期变动百分比(%)：
M2 M1A M1B
2013年 10月 5.99 9.41 8.58
9月 5.54 8.82 8.05
8月 5.41 9.30 8.31
7月 5.42 9.68 8.63
6月 4.82 9.02 7.89
5月 4.32 8.54 7.04
4月 3.71 7.95 5.72
3月 3.78 9.55 6.03
2月 3.53 10.26 5.66
1月 2.99 5.94 3.97
2012年 12月 3.67 4.72 4.91 11月 3.26 3.69 3.65 10月 3.29 3.21 3.57
9月 3.96 2.54 3.35
8月 3.69 2.35 2.73
7月 3.80 4.05 2.88
6月 4.19 4.51 3.18
5月 4.40 4.55 3.24
4月 4.72 4.89 3.77
3月 5.05 2.74 3.47
2月 4.92 1.16 2.84
1月 5.22 4.22 3.86
2011年
12月 5.01 5.85 3.51
11月 5.07 6.37 4.22
10月 5.54 7.50 5.12
9月 5.85 8.84 6.28
8月 6.16 9.45 7.44
7月 6.18 7.30 7.60
6月 5.99 6.72 8.06
5月 6.14 6.92 8.00
4月 5.88 8.73 8.17
3月 5.97 10.08 9.22
2月 6.12 8.37 9.40
1月 5.59 11.11 9.35 (完)
台湾货币总计数相关新闻,请点选 ;台湾数据请点选 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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