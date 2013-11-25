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货币新闻 | 2013年 11月 25日 星期一 17:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--11月25日

路透11月25日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜           437,500         -1,600
    锡            11,090           -290
    铅           233,625           -200
    锌           973,350         -4,550
    铝         5,410,275         -9,000
    镍           249,012           -126
    铝合金        59,840           持平
    NASAAC        91,060           -480
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品   库存数据          库存分布               品种       库存数据           库存分布
 种                                                                          
 铜   MCU-STOCKS      <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅         MPB-STOCKS       <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS      <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡         MSN-STOCKS       <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS      <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金     MAA-STOCKS       <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS      <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA      MNA-STOCKS       <0#MNASTX-LOC-GRD>
 

 (编译 杜明霞；审校 张明钧)
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