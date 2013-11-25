CNH动态：即期汇价小幅下跌，进口商购汇明显

路透香港11月25日 - 香港人民币即期汇价 周一小幅下跌。离岸人民币高价吸引进口商在离岸购汇，除此之外场内并无明确方向，在本周美国将进入感恩节假期之际，预料人民币将窄幅波动。

交易商表示，市场等待中国汇率改革的具体实现，再加上进入年末结算时刻，交易已趋于保守，在无特别消息面趋动下，离岸汇价可能在6.0650-6.0850间游走。

他们指出，今日盘中见到较多进口商购汇，导致在岸与离岸的价差继续收窄，市场预期一旦价差回到100点子以下，美元/CNH买盘力道会略为消退。

本地时间下午5:36分，离岸人民币 报6.0787，上日尾盘在6.0751；在岸人民币今日收高0.02%至6.0926，与离岸价差收缩至139点子，本月最阔至约330点子。

而宏观面来说，虽然上周对于人民币汇改的激情最后是一场误会，但市场仍相信汇率政策仍朝着进一步开放的方向走，短期市场内保持着看升气氛。

一外资行人士说，＂市场还是预期人民币波幅会放宽，一旦实现的话，以目前气氛，人民币会往上走。＂

他表示，中国经常帐呈现盈余、人民币与美元的利差，持续有利于看多人民币的操作，预料一旦波幅放宽至1.5-2.0%，市场倾向把人民币汇价推高。

今日人民币中间价 小幅上涨至6.1342，上调0.06%。

人民币兑美元一年期NDF 报6.1540/6.1560，较上一交易日收盘6.1500走跌。（完）

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