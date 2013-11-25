CNH动态：即期汇价小幅下跌，进口商购汇明显

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港11月25日 - 香港人民币即期汇价 周一小幅下跌。离岸人民币高价吸引进口商在离岸购汇，除此之外场内并无明确方向，在本周美国将进入感恩节假期之际，预料人民币将窄幅波动。
交易商表示，市场等待中国汇率改革的具体实现，再加上进入年末结算时刻，交易已趋于保守，在无特别消息面趋动下，离岸汇价可能在6.0650-6.0850间游走。
他们指出，今日盘中见到较多进口商购汇，导致在岸与离岸的价差继续收窄，市场预期一旦价差回到100点子以下，美元/CNH买盘力道会略为消退。
本地时间下午5:36分，离岸人民币 报6.0787，上日尾盘在6.0751；在岸人民币今日收高0.02%至6.0926，与离岸价差收缩至139点子，本月最阔至约330点子。
而宏观面来说，虽然上周对于人民币汇改的激情最后是一场误会，但市场仍相信汇率政策仍朝着进一步开放的方向走，短期市场内保持着看升气氛。
一外资行人士说，＂市场还是预期人民币波幅会放宽，一旦实现的话，以目前气氛，人民币会往上走。＂
他表示，中国经常帐呈现盈余、人民币与美元的利差，持续有利于看多人民币的操作，预料一旦波幅放宽至1.5-2.0%，市场倾向把人民币汇价推高。
今日人民币中间价 小幅上涨至6.1342，上调0.06%。
人民币兑美元一年期NDF 报6.1540/6.1560，较上一交易日收盘6.1500走跌。（完）
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。