台湾汇市：台币/美元连四日收跌创两个月新低，因进口商买汇及外资汇出

* 日圆创波段新低拖累台币随韩元趋贬 * 油款等进口商及外资皆偏向买汇 * 明日实质交易区暂估29.550-29.630 路透台北11月25日 - 台币兑美元 周一连续第四天收跌，并创两个月收盘新低 。交易员认为，随着日圆兑美元 创六个月新低，比价效应下拖累台币随韩元区间趋贬 ，短线台币主要交投料区间偏弱整理。 汇银人士指出，尽管今日台股气势如虹、外资转卖超为买超，但外资仍是持续偏向汇出 ，且油款等进口商买汇意愿也相当积极；惟出口商月底抛汇需求仍在，稍有收敛台币贬幅， 令台币今日实质汇价在既有区间偏弱整理。 随着日圆兑美元创六个月来收盘新低，拖累韩元由升转贬，亦带动台币区间偏弱整理， 台币兑美元 今日收低3分至29.675，前波收盘低位为9月25日的29.690。 “跟日圆的比价效应，韩元趋贬拉动台币跟着贬。”一位大型本地银行交易员说。 交易员普遍预估，明日台币主要交投区间暂估29.550-29.630。 部分本土银行交易员表示，由于感恩节假期将至，外资在休假前偏向汇出，短线料台币 将持续偏弱整理，先看台币在29.630的价位是否有守。 不过有外商银行交易员提及，短线仍须观察海外NDF的动向，今天海外法人在NDF看升台 币幅度略见收敛，不过幅度并不大，加以出口商月底例行性抛汇卖压仍较有利台币走势，目 前只能定调台币维持区间盘整可能性较高。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度皆较上日缩 小，其中一周天期美元/台币换汇点由折价转为价平，至于一个月期远汇 尾盘 报价来到29.555/29.585，上日尾盘则收报29.525。 今日台币实质交易区间主要在29.550-29.599，上日交投则在29.558-29.580；与台币具 比价效应的韩元 今日小幅收贬至1,061.9，上日收报1,060.2。 受到公股银行启动并购的消息激励，台股 周一收涨0.87%。证交所资料显示，外 资及陆资在台股买超16.20亿台币，转卖为买，结束连三日卖超。 亚洲新兴市场方面，泰铢兑美元周一跌至近11周低点，泰国约一千名反政府示威者强行 进入曼谷财政部大楼。 本周余日全球汇市重要经济数据及事件包括：周二美国11月消费者信心指数、德国10月 实质零售销售；周三美国一周请领失业金人数、10月耐久财订单、英国第三季GDP；周四德 国11月就业数据、欧元区11月景气指数及周五台湾公布第三季GDP、欧元区11月通膨率等。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.675 29.645 29.535-29.675 29.645 5.90 7.78 元太外汇经纪公司 29.660 29.630 29.535-29.660 29.630 2.87 3.09 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.065/-0.055 美元/台币六个月期 -0.225/-0.200 -0.250/-0.215 (完)