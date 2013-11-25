版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 17:31 BJT

《全球汇市》日圆兑美元跌至六个月低位，因伊朗核协议推升股市

欧洲央行执委科尔在东京表示，物价成长放缓的情况会暂时持续下去，但不会发展成通缩。

油价下滑拖累大宗商品货币，加元兑美元 跌至四个半月低点1.0584加元。美元/加元最新上涨0.3%，报1.0549加元。

澳元兑美元 下跌0.2%至0.9151美元，稍早曾触及两个半月低点0.9120美元，因澳洲央行干预抑制澳元涨势的威胁使澳元受压。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3519 1.3558 -0.29 +2.46 1.3194

美元/日圆 101.70 101.27 +0.42 +17.25 86.74

欧元/日圆 137.48 137.23 +0.18 +20.12 114.45

美元/瑞郎 0.9098 0.9067 +0.34 -0.62 0.9155

英镑/美元 1.6191 1.6223 -0.20 -0.37 1.6251

美元/加元 1.0558 1.0513 +0.43 +6.42 0.9921

澳元/美元 0.9139 0.9166 -0.29 -12.07 1.0393

新西兰元/美元 0.8196 0.8193 +0.04 -1.05 0.8283

欧元/瑞郎 1.2300 1.2290 +0.08 +1.86 1.2075

欧元/英镑 0.8348 0.8352 -0.05 +2.88 0.8114

欧元/瑞典克朗 8.8930 8.9098 -0.19 +3.68 8.5777

美元/挪威克朗 6.1064 6.0614 +0.74 +9.77 5.5630

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐