《全球汇市》日圆兑美元跌至六个月低位，因伊朗核协议推升股市

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
欧洲央行执委科尔在东京表示，物价成长放缓的情况会暂时持续下去，但不会发展成通缩。
油价下滑拖累大宗商品货币，加元兑美元 跌至四个半月低点1.0584加元。美元/加元最新上涨0.3%，报1.0549加元。
澳元兑美元 下跌0.2%至0.9151美元，稍早曾触及两个半月低点0.9120美元，因澳洲央行干预抑制澳元涨势的威胁使澳元受压。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3519 1.3558 -0.29 +2.46 1.3194
美元/日圆 101.70 101.27 +0.42 +17.25 86.74
欧元/日圆 137.48 137.23 +0.18 +20.12 114.45
美元/瑞郎 0.9098 0.9067 +0.34 -0.62 0.9155
英镑/美元 1.6191 1.6223 -0.20 -0.37 1.6251
美元/加元 1.0558 1.0513 +0.43 +6.42 0.9921
澳元/美元 0.9139 0.9166 -0.29 -12.07 1.0393
新西兰元/美元 0.8196 0.8193 +0.04 -1.05 0.8283
欧元/瑞郎 1.2300 1.2290 +0.08 +1.86 1.2075
欧元/英镑 0.8348 0.8352 -0.05 +2.88 0.8114
欧元/瑞典克朗 8.8930 8.9098 -0.19 +3.68 8.5777
美元/挪威克朗 6.1064 6.0614 +0.74 +9.77 5.5630
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 杜明霞)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。