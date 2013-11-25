亚洲橡胶：东京期胶受助日圆与股市推动小升，但沪胶走弱构成压力

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
Dot Commodity商品分析师Satoru Yoshida表示，“日圆贬值加上股市走强，带动胶价走高，但上海市场不振令胶价承压。”
日圆兑美元 周一亚洲盘中跌至六个月低点，由于上周投机客押注日圆进一步下跌 ，投资人调整仓位以为日圆走贬作准备。0840GMT，日圆兑美元报在101.70日圆附近。
日股日经指数 周一收涨1.5%，距离5月创下的五年半高点仅咫尺之遥，主要受到出口商股价上涨带动，因日圆兑美元贬值，且投资人预期就算美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减购债，日本央行仍将维持刺激政策。
Dot Commodity的Yoshida表示，近期中国橡胶存货有增加的趋势，令上海投资人感到忧心；中国为全球最大橡胶消费国。
上海期交所上周五表示，指定仓库的橡胶存货较前周增加5.1%。
上海期货交易所主力5月期胶 下跌415元人民币，报每吨18,850元人民币。稍早一度触及约三个半月来的盘中低点18,835元人民币。
新加坡SICOM近月12月期胶 最新报每公斤230.0美分，下跌1.5美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 杜明霞)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。