亚洲橡胶：东京期胶受助日圆与股市推动小升，但沪胶走弱构成压力

Dot Commodity商品分析师Satoru Yoshida表示，“日圆贬值加上股市走强，带动胶价走高，但上海市场不振令胶价承压。”

日圆兑美元 周一亚洲盘中跌至六个月低点，由于上周投机客押注日圆进一步下跌 ，投资人调整仓位以为日圆走贬作准备。0840GMT，日圆兑美元报在101.70日圆附近。

日股日经指数 周一收涨1.5%，距离5月创下的五年半高点仅咫尺之遥，主要受到出口商股价上涨带动，因日圆兑美元贬值，且投资人预期就算美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减购债，日本央行仍将维持刺激政策。

Dot Commodity的Yoshida表示，近期中国橡胶存货有增加的趋势，令上海投资人感到忧心；中国为全球最大橡胶消费国。

上海期交所上周五表示，指定仓库的橡胶存货较前周增加5.1%。

上海期货交易所主力5月期胶 下跌415元人民币，报每吨18,850元人民币。稍早一度触及约三个半月来的盘中低点18,835元人民币。

新加坡SICOM近月12月期胶 最新报每公斤230.0美分，下跌1.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 杜明霞)