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货币新闻 | 2013年 11月 25日 星期一 18:22 BJT

印度股市：飙升，受益于伊核问题协议后油价下跌

路透孟买11月25日 - 印度NSE股指扩大涨幅至2%，因伊朗核谈协议后油价可望下滑，进而缓解印度的通胀与经常帐赤字。

印度指标股指BSE指数 初步收高1.86%，NSE股指 上升1.96%。(完)
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