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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 17:44 BJT

中国保险：今年前十月保险资金投资收益率为4.17%，远高于去年同期

路透北京11月25日 - 中国保监会副主席陈文辉周一表示，到10月末，保险资金投资收益率为4.17%，远高于去年同期。未来险资股权投资仍有很大的发展空间。

陈文辉在北京的一个论坛上称，目前，险资投资股权投资占比为4.61%，远低于现有的10%的上限。

“保险资金和股权投资能减少市场要素流动的壁垒，通过资源配合，有利于使市场真正发挥在资源配置中的决定性作用，切实提高经济增长的效果。”陈文辉说。

他表示，目前保险业面临着一些新老问题，发展压力很大。寿险成本普遍较高，成本收益倒挂的情况比较突出。在这样的形势下，加快推进保险基金投资股权，配置规划期限，提升投资收益，有利于逐步拉近资产负债错位的期限缺口和利率缺口。

陈文辉并指出，保险基金股权资金还需要相关部门根据市场的合理需求，确立与股权投资相关的政策和体制。同时，加强股权投资市场的建设，为投资者提供一个更加高效便捷的投资平台。“这些问题解决了，保险资金进入股权投资市场会有一个比较大的带动作用。”

国内媒体上月报导称，据中国保监会近期下发的政策意见，保险公司投资其他类金融产品的比例合计不超过公司上季末总资产的20%。而此前，保监会规定上述资产的投资比例合计不高于公司总资产的30%。 （完） (发稿 谢衡; 审校 黄凯)
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