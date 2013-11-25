中国保险：今年前十月保险资金投资收益率为4.17%，远高于去年同期

路透北京11月25日 - 中国保监会副主席陈文辉周一表示，到10月末，保险资金投资收益率为4.17%，远高于去年同期。未来险资股权投资仍有很大的发展空间。

陈文辉在北京的一个论坛上称，目前，险资投资股权投资占比为4.61%，远低于现有的10%的上限。

“保险资金和股权投资能减少市场要素流动的壁垒，通过资源配合，有利于使市场真正发挥在资源配置中的决定性作用，切实提高经济增长的效果。”陈文辉说。

他表示，目前保险业面临着一些新老问题，发展压力很大。寿险成本普遍较高，成本收益倒挂的情况比较突出。在这样的形势下，加快推进保险基金投资股权，配置规划期限，提升投资收益，有利于逐步拉近资产负债错位的期限缺口和利率缺口。

陈文辉并指出，保险基金股权资金还需要相关部门根据市场的合理需求，确立与股权投资相关的政策和体制。同时，加强股权投资市场的建设，为投资者提供一个更加高效便捷的投资平台。“这些问题解决了，保险资金进入股权投资市场会有一个比较大的带动作用。”