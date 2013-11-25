中国保险：今年前十月保险资金投资收益率为4.17%，远高于去年同期

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京11月25日 - 中国保监会副主席陈文辉周一表示，到10月末，保险资金投资收益率为4.17%，远高于去年同期。未来险资股权投资仍有很大的发展空间。
陈文辉在北京的一个论坛上称，目前，险资投资股权投资占比为4.61%，远低于现有的10%的上限。
“保险资金和股权投资能减少市场要素流动的壁垒，通过资源配合，有利于使市场真正发挥在资源配置中的决定性作用，切实提高经济增长的效果。”陈文辉说。
他表示，目前保险业面临着一些新老问题，发展压力很大。寿险成本普遍较高，成本收益倒挂的情况比较突出。在这样的形势下，加快推进保险基金投资股权，配置规划期限，提升投资收益，有利于逐步拉近资产负债错位的期限缺口和利率缺口。
陈文辉并指出，保险基金股权资金还需要相关部门根据市场的合理需求，确立与股权投资相关的政策和体制。同时，加强股权投资市场的建设，为投资者提供一个更加高效便捷的投资平台。“这些问题解决了，保险资金进入股权投资市场会有一个比较大的带动作用。”
国内媒体上月报导称，据中国保监会近期下发的政策意见，保险公司投资其他类金融产品的比例合计不超过公司上季末总资产的20%。而此前，保监会规定上述资产的投资比例合计不高于公司总资产的30%。 （完） (发稿 谢衡; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。