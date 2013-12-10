离岸人民币：中资宝岛债挂牌首日交易冷清，报价与香港仍有差距

香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
路透台北12月10日 - 四家中资银行宝岛债周二在台湾同步挂牌交易，尽管该批发行总额达67亿元人民币的中资人民币债券发行火热，但首日在次级市场的交易冷清，因流动性不佳，且价格与香港同等级债券仍有差距，市场人士将持续观察后续变化。
台湾柜买中心的等殖交易系统显示，今日仅有中国银行 香港分行发行的三年期宝岛债 及二年期宝岛债 出现交易商的报价，其余各档均无报价，在等殖的撮合系统上没有任何一档有成交纪录。
不过柜买中心傍晚发布的营业处所议价交易纪录显示，今日四家中资银行在次级市场共有10笔总额为6.9亿人民币的成交纪录，除了中国农业银行 香港分行三年期宝岛债 成交利率弹升5基点至3.35%外，其余各档成交利率均为发行利率不变。
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交易员指出，目前宝岛债市场的流动性看来并不好，承销商的造市能力受到考验。
一名交易员指出，中国交通银行 香港分行宝岛债承销商汇丰银行今日向专业机构投资人发出邮件，以相当于殖利率3.33%报价买入交银三年期人民币债，较发行利率3.4%走低，但仍不如香港同评级及存续期的点心债约报在3.1%。由于多数投资人仍在观察后续走势，该利率显然没有成交。
〞台湾宝岛债的利率应该和香港点心债接近，在发行过后反应次级市场的价差，但今天看起来并没有。〞另名宝岛债交易员说。
台湾柜台买卖中心(OTC)达成今年100亿人民币宝岛债发行目标后，其董事长吴寿山周二表示，明年陆企将会以大陆政策性银行以及大型国有银行的总行为发行主体，宝岛债发行平台将更壮大，希望能在2015年与香港点心债分庭抗礼。 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
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* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17