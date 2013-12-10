离岸人民币：中资宝岛债挂牌首日交易冷清，报价与香港仍有差距

路透台北12月10日 - 四家中资银行宝岛债周二在台湾同步挂牌交易，尽管该批发行总额达67亿元人民币的中资人民币债券发行火热，但首日在次级市场的交易冷清，因流动性不佳，且价格与香港同等级债券仍有差距，市场人士将持续观察后续变化。

台湾柜买中心的等殖交易系统显示，今日仅有中国银行 香港分行发行的三年期宝岛债 及二年期宝岛债 出现交易商的报价，其余各档均无报价，在等殖的撮合系统上没有任何一档有成交纪录。

不过柜买中心傍晚发布的营业处所议价交易纪录显示，今日四家中资银行在次级市场共有10笔总额为6.9亿人民币的成交纪录，除了中国农业银行 香港分行三年期宝岛债 成交利率弹升5基点至3.35%外，其余各档成交利率均为发行利率不变。

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交易员指出，目前宝岛债市场的流动性看来并不好，承销商的造市能力受到考验。

一名交易员指出，中国交通银行 香港分行宝岛债承销商汇丰银行今日向专业机构投资人发出邮件，以相当于殖利率3.33%报价买入交银三年期人民币债，较发行利率3.4%走低，但仍不如香港同评级及存续期的点心债约报在3.1%。由于多数投资人仍在观察后续走势，该利率显然没有成交。

〞台湾宝岛债的利率应该和香港点心债接近，在发行过后反应次级市场的价差，但今天看起来并没有。〞另名宝岛债交易员说。