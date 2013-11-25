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货币新闻 | 2013年 11月 25日 星期一 18:17 BJT

欧洲金融：ECB有降息空间，可考虑降幅小于25个基点等选项--管委韩伟森

路透法兰克福11月25日 - 媒体周一援引欧洲央行(ECB)管委会委员韩伟森的话称，ECB还有降息空间，可采取幅度小于一般使用的25个基点的降息。

“降息选项未完全用尽，其他选项也在讨论行列，”他在接受彭博的采访时称，“我绝不认为我们已经用尽可以动用的工具，” 韩伟森亦是爱沙尼亚央行总裁。

他称，技术层面上ECB已经做好采行负存款利率的准备，并暗示央行可能废除每次按25基点幅度变动利率的传统。

“我们有按照25个基点的幅度来调整利率的传统，因此我想看看不同选项的一些分析。理论上小一点幅度的降息也是可能的。显然降息幅度越大，影响就越大。”他说道。(完) (编译 隋芬; 审校 艾茂林)
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