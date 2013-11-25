欧洲金融：ECB有降息空间，可考虑降幅小于25个基点等选项--管委韩伟森

路透法兰克福11月25日 - 媒体周一援引欧洲央行(ECB)管委会委员韩伟森的话称，ECB还有降息空间，可采取幅度小于一般使用的25个基点的降息。

“降息选项未完全用尽，其他选项也在讨论行列，”他在接受彭博的采访时称，“我绝不认为我们已经用尽可以动用的工具，” 韩伟森亦是爱沙尼亚央行总裁。

他称，技术层面上ECB已经做好采行负存款利率的准备，并暗示央行可能废除每次按25基点幅度变动利率的传统。