欧洲金融：ECB有降息空间，可考虑降幅小于25个基点等选项--管委韩伟森

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透法兰克福11月25日 - 媒体周一援引欧洲央行(ECB)管委会委员韩伟森的话称，ECB还有降息空间，可采取幅度小于一般使用的25个基点的降息。
“降息选项未完全用尽，其他选项也在讨论行列，”他在接受彭博的采访时称，“我绝不认为我们已经用尽可以动用的工具，” 韩伟森亦是爱沙尼亚央行总裁。
他称，技术层面上ECB已经做好采行负存款利率的准备，并暗示央行可能废除每次按25基点幅度变动利率的传统。
“我们有按照25个基点的幅度来调整利率的传统，因此我想看看不同选项的一些分析。理论上小一点幅度的降息也是可能的。显然降息幅度越大，影响就越大。”他说道。(完) (编译 隋芬; 审校 艾茂林)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。