中国债市：利率债掉头走颓，修复行情能否继续受制于公开市场

路透北京11月25日 - 中国银行间债市周一利率债未能续写回暖势头，掉头走颓，主受今日资金面有所趋紧的影响。当前多数机构认可年内利率品种供给压力将不断和缓的预期，但对资金前景看法仍偏淡，且国内经济增长尚较为平稳，交易人士倾向观察公开市场操作等更多因素，以判断本轮修复行情能否继续。

“利率债收益率上去了些，不过我觉得也不能断定上周开始的(现券券价)反弹已经结束了，需要等等看明天的公开市场，预计还是小量逆回购，如果这个停发那市场估计要崩溃。”上海一银行交易员称。

北京一大型银行交易员指出，利率债收益率上行幅度约6个基点(bp)，个别期限可能更多，可能因今日适逢例行准备金清算日，资金面情况比上周四、五显的更紧一些，促机构心态趋向谨慎。

她并提到，上周现券转好，买盘主要来自券商和部分外资银行等，感觉多数中资银行的做多动力不是很强。

中国银行间市场主要回购利率周一在平稳开盘价引导下，波动不大，不过短期资金供给仍显紧俏。交易员表示，隔夜以及七天资金等短期资金机构出资意愿不强，或因缴准日略有干扰，而1个月以上资金则供给较为充裕，但价格多处高位。

国泰君安证券周一发布报告称，在短期的利多因素作用下，前期出现极度悲观情绪的投资者行为边际变化，可能带动收益率继续下行，预计利率债中长端收益率仍然有下行空间（目前位置向下20bp左右），不过提醒投资者适可而止，及时止盈。

剩余期限约9.7452年的固息国债130018券 最新成交收益率在4.63%，上日尾盘为4.5450%。

国债期货今日表现亦不佳。五年期主力合约 收报91.308元人民币，较上日结算价跌0.242元，或0.26%，成交1,858手。今日收盘价为上市来收盘水平的次低位。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.9046 4.8583

上日 3.9321 4.8840

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 4.3233/4.2667

国债参考率报价 4.1356/4.0656

金融债参考率报价 5.1600/5.0900(完)

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