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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 18:08 BJT

新兴汇市：泰铢受国内形势拖累下跌，印尼卢比领跌新兴亚币

亚洲 当日 今年以来 2012年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.70 101.20 -0.49 -14.66 86.79

坡元 1.2513 1.2498 -0.12 -2.35 1.2219

台币 29.675 29.645 -0.10 -1.82 29.136

韩元 1060.20 1060.20 +0.00 +0.98 1070.60

泰铢 31.96 31.85 -0.34 -4.22 30.61

菲律宾披索 43.87 43.86 -0.01 -6.42 41.05

印尼卢比 11740.00 11685.00 -0.47 -17.97 9630.00

印度卢比 62.51 62.87 +0.58 -12.03 54.99

马币 3.2170 3.2155 -0.05 -4.94 3.0580

人民币 6.0916 6.0936 +0.03 +2.28 6.2303

(完)

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