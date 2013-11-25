中国经济：水、石油、交通、电力等领域价改要考虑群众承受力--发改委

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京11月25日 - 中国国家发展和改革委员会副主任连维良周一表示，对于水、石油、交通、电力等领域的价格改革，在价格调整过程中要“充分考虑群众的承受能力”。
新华社援引他的话称，对于水、石油、交通、电力等领域的价格改革，要区分居民消费部分和经营性部分，居民消费部分通过阶梯价格机制保民生、保公平，尽量维持价格稳定，经营性部分主要发挥市场的作用。
同时，要建立社会救助、社会保障与物价上涨幅度挂钩的机制，不因为价格上涨使低收入群体生活受到影响。
连维良还明确了发改委对于价格改革的其他措施，包括缩小政府定价的范围，凡是能够由市场决定价格的，都要由市场来决定，特别是要放开竞争性环节的价格；对继续由政府定价的项目，要完善公开、透明的定价规则和定价机制，能够接受社会监督，建立有利于节能减排、生态文明建设、经济转型升级的价格政策体系。
他还谈到，根据初步拟定的改革方案，中央层面对企业固定资产投资的审批范围逐步缩小，中央层面直接审批的投资量有望减少60%。
今年以来，国家发改委已先后下放44项行政审批事项，下一步将进一步加大审批权下放的力度。重点是下放投资项目审批权限，缩小政府定价范围，充分发挥市场定价的作用。
连维良称，权力下放以后，政府要履行好监管的职能，尤其是要强化准入标准，特别是节水、节地、节能等方面，并建立和健全防范和化解产能过剩的长效机制。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。