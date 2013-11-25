中国个股：招商证券拟发行至多40亿元的融资债权资产支持证券

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海11月25日 - 近年来中国的证券公司融资融券业务发展迅速，一些券商开始尝试新的筹资渠道来补充业务拓展所需的资金。招商证券 周一公告称，拟发行至多40亿元人民币的融资债权资产支持证券（ABS）以补充两融业务所需资金。
该笔交易是以招商证券两融业务中的融出资金债权资产为基础资产，通过广发证券 设立专项资产管理计划，发行不超过40亿元的资产支持证券。该笔交易由中国证监会核准后即生效。
招商证券公告称，发行融出资金债权ABS用于补充快速发展的融资融券业务所需资金，将提升公司营收能力，为公司保留和吸引客户，不仅可以有效利用财务杠杆提升股东回报，还有利于拓宽公司融资渠道、灵活及时补充公司营运资金。
本月初，海通证券 和齐鲁证券已率先展开合作，分别将对方融资融券债权通过券商专项资管计划进行资产证券化，相关产品方案已上报证监会，但证监会网站未披露两者的ABS计划规模。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。