中国个股：招商证券拟发行至多40亿元的融资债权资产支持证券

路透上海11月25日 - 近年来中国的证券公司融资融券业务发展迅速，一些券商开始尝试新的筹资渠道来补充业务拓展所需的资金。招商证券 周一公告称，拟发行至多40亿元人民币的融资债权资产支持证券（ABS）以补充两融业务所需资金。

该笔交易是以招商证券两融业务中的融出资金债权资产为基础资产，通过广发证券 设立专项资产管理计划，发行不超过40亿元的资产支持证券。该笔交易由中国证监会核准后即生效。

招商证券公告称，发行融出资金债权ABS用于补充快速发展的融资融券业务所需资金，将提升公司营收能力，为公司保留和吸引客户，不仅可以有效利用财务杠杆提升股东回报，还有利于拓宽公司融资渠道、灵活及时补充公司营运资金。