香港个股：港交所场外衍生品结算公司投入运作，首日交易量3.04亿港元

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港11月25日 - 香港交易所 周一称，旗下场外衍生产品结算公司今天投入运作，首日交易量3.04亿港元。
香港为全球第五大外汇市场，如包括场外利率衍生工具市场交易在内则是全球第六大市场。港交所为捕捉货人民币国际化带来机遇以及作多元化业务扩张，此前筹备成立场外结算公司。
港交所称，场外结算公司首宗结算的交易为中银香港 与香港上海汇丰银行之间的不交收人民币7日回购掉期，是同类交易中全球首宗经由结算所处理的交易；今天结算的其他交易尚包括美元/人民币不交收远期外汇合约及港元利率掉期。
港交所并称，场外结算公司今天处理的名义交易总值折合约为3.04亿港元。
现时场外结算公司的结算会员包括三家银行，分别为中银香港、香港上海汇丰银行以及工银亚洲﹐提供的场外结算服务涵盖交易商之间以人民币、港元、美元及欧元四种货币计价的利率掉期合约，以及交易商之间涉及人民币、台币、韩元及印度卢比的不交收远期外汇合约。
场外结算公司计划于2014年推出客户结算服务，日后亦将适时扩充结算服务至涵盖其他场外衍生产品。
根据国际结算银行此前公布调查结果显示，与三年前比较，2013年4月香港的场外利率衍生工具平均每日成交金额大增51.1%至279亿美元；外汇交易平均每日成交金额增长15.6%至2,746亿美元，其中美元兑人民币的交易占比17.7%，已超越港元兑美元成为本港市场交投最活跃的货币组合。
场外结算公司由港交所持股75%，另外12家中港及国际金融机构以创始股东身份合占余下25%股份，其中包括中银香港、德意志银行 、汇丰 、摩根大通 等。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。