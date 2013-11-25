香港个股：港交所场外衍生品结算公司投入运作，首日交易量3.04亿港元

路透香港11月25日 - 香港交易所 周一称，旗下场外衍生产品结算公司今天投入运作，首日交易量3.04亿港元。

香港为全球第五大外汇市场，如包括场外利率衍生工具市场交易在内则是全球第六大市场。港交所为捕捉货人民币国际化带来机遇以及作多元化业务扩张，此前筹备成立场外结算公司。

港交所称，场外结算公司首宗结算的交易为中银香港 与香港上海汇丰银行之间的不交收人民币7日回购掉期，是同类交易中全球首宗经由结算所处理的交易；今天结算的其他交易尚包括美元/人民币不交收远期外汇合约及港元利率掉期。

港交所并称，场外结算公司今天处理的名义交易总值折合约为3.04亿港元。

现时场外结算公司的结算会员包括三家银行，分别为中银香港、香港上海汇丰银行以及工银亚洲﹐提供的场外结算服务涵盖交易商之间以人民币、港元、美元及欧元四种货币计价的利率掉期合约，以及交易商之间涉及人民币、台币、韩元及印度卢比的不交收远期外汇合约。

场外结算公司计划于2014年推出客户结算服务，日后亦将适时扩充结算服务至涵盖其他场外衍生产品。

根据国际结算银行此前公布调查结果显示，与三年前比较，2013年4月香港的场外利率衍生工具平均每日成交金额大增51.1%至279亿美元；外汇交易平均每日成交金额增长15.6%至2,746亿美元，其中美元兑人民币的交易占比17.7%，已超越港元兑美元成为本港市场交投最活跃的货币组合。