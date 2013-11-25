重温稿-台湾货币市场：月底当周拆借需求料降温，短率持于低位

* 今日有数家银行拆入月底需求资金，但量不大

* 本周须留心央行冲销力道减弱

* 银行持有票券流动准备攀高

记者 林妙容

路透台北11月25日 - 台湾银行间短率周一在月底当周仍往区间底部靠拢。除了数家大型银行在月底当周例行拆入因应跨过月底的资金外，市场拆借需求依旧疲弱，使得短率持在近期底部附近。

货币市场调度人士表示，市场长期的资金充裕使得月底效应并不明显，且观察央行今年下半年来，每一提存期底的累计超额准备均约在5,000亿台币上下，10月提存期甚至走高至逾7,000亿台币 ，但11月提存期至本周日为止累计超额仅有690亿台币，须留心央行冲销力道是否在本周减弱。

〞虽然上周五当日准备是负数，但感觉上央行并没有多冲，是要小心这礼拜留在市场上的钱较多。〞一位本地银行资金调度人士表示。

市场人士并指出，目前看来央行的公开数据均指向市场资金依旧浮滥，台湾或将等待美国对QE(量化宽松)退场的具体时程讯号出现，才会有连动的效应出现。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，上日收在0.387%。今日区间在0.295-0.400%，上日区间在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日区间在0.380-0.420%。

**短票以底部利率为主成交**

短票市场方面，票券商则表示，虽然进入月底最后一周，但今日短票发行量不高，资金缺口小弥平容易，利率以底部利率为主要成交。

他们并指出，根据央行公布的全体金融机构流动准备分项，9月当月金融机构持有商业本票为流动准备的金额高达5,745亿台币，至少是八年来的单月新高，显示市场因资金去化不易，银行以短票配置做为流动准备的力道增高。9月短票流动准备占银行流动准备约6.32%，比率也是至少八年高位。

市场资金宽松亦反应在各天期短票次级市场的报价上 ，10天至一年期短票次级市场每日定盘价 本月来有加快下滑的趋势，今日指标60天期定盘价报0.824%，自10月底来走低约2.4个基点。该利率一般将影响短票初级市场定价及相关衍生性商品定价。

今日银行间今年年内短票利率主要成交在0.61%，少数成交在0.62-0.63%，往底部利率靠拢。跨年天期的主交投区则以0.62%为主。

台湾央行今日共发行2,001.5亿台币存单，相较存单到期2,006亿台币，存单发行余额减4.5亿台币。

本周存单到期总额为1兆363.95亿台币，其他交易日落点分别为周二836.5亿，周三569亿，周四3,323.85 亿及周五3,628.6亿台币。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为119亿台币，累计超额准备为809亿，加计前期1%的超额准备为2,119亿台币。

**RP利率持平低位**

债券市场附买回(RP)成交利率大致持平。由于今日是例行支出高峰日，部分基金遭到赎回，但券商若有资金需求，也不难找到新钱。

交易员表示，市场资金有些分配不均，部分投信遭到赎回，解约的情况较为严重。而虽然如此，新钱倒也并不难找。

〞之前是打一通电话就有钱了，今天是要打2-3通。〞一位民营证券商交易员表示。

另外一家证券商交易员则说，也或许今日有公司债的发行，吸收了部分资金，令整体市场资金没有先前浮滥。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%；与上日相似。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，也大致同上日。