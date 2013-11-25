重温稿-中国期市：上海期交所称有色金属连续交易自下月20日起上线运行

路透上海11月25日 - 中国上海期货交易所周一公告称，该所将自12月20日起上线运行有色金属的连续交易，品种包括铜、铝、锌和铅。

公告显示，连续交易时间为周一至周五的21:00至次日1:00，法定节假日（不包含双休日）前第一个工作日的有色金属连续交易不再交易。