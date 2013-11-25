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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 07:29 BJT

重温稿-中国期市：上海期交所称有色金属连续交易自下月20日起上线运行

路透上海11月25日 - 中国上海期货交易所周一公告称，该所将自12月20日起上线运行有色金属的连续交易，品种包括铜、铝、锌和铅。

公告显示，连续交易时间为周一至周五的21:00至次日1:00，法定节假日（不包含双休日）前第一个工作日的有色金属连续交易不再交易。

上海期交所黄金和白银期货自7月初起首先实行连续交易，交易时间基本覆盖了北美主要交易时段，使得这两个与国际市场关联度相当大的品种成交量有了数倍的增长。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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