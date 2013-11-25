重温稿-中国期市：上海期交所称有色金属连续交易自下月20日起上线运行

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海11月25日 - 中国上海期货交易所周一公告称，该所将自12月20日起上线运行有色金属的连续交易，品种包括铜、铝、锌和铅。
公告显示，连续交易时间为周一至周五的21:00至次日1:00，法定节假日（不包含双休日）前第一个工作日的有色金属连续交易不再交易。
上海期交所黄金和白银期货自7月初起首先实行连续交易，交易时间基本覆盖了北美主要交易时段，使得这两个与国际市场关联度相当大的品种成交量有了数倍的增长。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。