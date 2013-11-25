国际油市：中国2014年自伊拉克进口原油合约数量将增加68%--消息

路透新加坡11月25日 - 行业消息人士称，中国明年将把从伊拉克年度采购原油的数量提高逾三分之二，以满足日益增长的需求。中国是全球最大的原油净进口国。

伊拉克成为中国三大原油供应国之一，仅次于另外两个石油输出国组织(OPEC)成员沙特阿拉伯和安哥拉，且超越了俄罗斯和阿曼，伊拉克在取得更大市场份额方面的努力展现成果。

伊拉克是OPEC的第二大产油国，已承诺给予亚洲更为优惠的付款条件。

消息人士称，中国五家石油企业已与伊拉克国家石油营销组织签下2014年每日88.2万桶的原油供应合约，较2013年高出68%。

该数量也略高于伊拉克负责能源事务的副总理沙赫雷斯塔尼(Hussain al-Shahristani)曾表示的中国寻求原油数量每日85万桶。

消息人士指出，中石化 旗下的联合石化仍为最大买方，2014年每日进口35万桶伊拉克原油，高于今年的美日27万桶。

消息人士称，中国石化 旗下的联合石化名年将成为伊拉克原油最大买家，每日购买数量将从今年的27万桶增加至2014年的35万桶。

中化明年将启用第一座全资拥有的炼厂，且将以伊拉克原油替换掉较昂贵且不能交易的科威特原油，因此也将成为伊拉克原油大户之一。