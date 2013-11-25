国际油市：中国2014年自伊拉克进口原油合约数量将增加68%--消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡11月25日 - 行业消息人士称，中国明年将把从伊拉克年度采购原油的数量提高逾三分之二，以满足日益增长的需求。中国是全球最大的原油净进口国。
伊拉克成为中国三大原油供应国之一，仅次于另外两个石油输出国组织(OPEC)成员沙特阿拉伯和安哥拉，且超越了俄罗斯和阿曼，伊拉克在取得更大市场份额方面的努力展现成果。
伊拉克是OPEC的第二大产油国，已承诺给予亚洲更为优惠的付款条件。
消息人士称，中国五家石油企业已与伊拉克国家石油营销组织签下2014年每日88.2万桶的原油供应合约，较2013年高出68%。
该数量也略高于伊拉克负责能源事务的副总理沙赫雷斯塔尼(Hussain al-Shahristani)曾表示的中国寻求原油数量每日85万桶。
消息人士指出，中石化 旗下的联合石化仍为最大买方，2014年每日进口35万桶伊拉克原油，高于今年的美日27万桶。
消息人士称，中国石化 旗下的联合石化名年将成为伊拉克原油最大买家，每日购买数量将从今年的27万桶增加至2014年的35万桶。
中化明年将启用第一座全资拥有的炼厂，且将以伊拉克原油替换掉较昂贵且不能交易的科威特原油，因此也将成为伊拉克原油大户之一。
伊拉克2014年整体原油供应合约有大概60%输往亚洲。(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。