版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 09:32 BJT

修正-国际油市：中国2014年自伊拉克进口原油合约数量将增加68%--消息

(更正：删除内文重复段落，并修改倒数第三段内的错别字，“美日”应为“每日”)

路透新加坡11月25日 - 行业消息人士称，中国明年将把从伊拉克年度采购原油的数量提高逾三分之二，以满足日益增长的需求。中国是全球最大的原油净进口国。

伊拉克成为中国三大原油供应国之一，仅次于另外两个石油输出国组织(OPEC)成员沙特阿拉伯和安哥拉，且超越了俄罗斯和阿曼，伊拉克在取得更大市场份额方面的努力展现成果。

伊拉克是OPEC的第二大产油国，已承诺给予亚洲更为优惠的付款条件。

消息人士称，中国五家石油企业已与伊拉克国家石油营销组织签下2014年每日88.2万桶的原油供应合约，较2013年高出68%。

该数量也略高于伊拉克负责能源事务的副总理沙赫雷斯塔尼(Hussain al-Shahristani)曾表示的中国寻求原油数量每日85万桶。

消息人士指出，中石化 旗下的联合石化仍将是最大买方，2014年料每日进口35万桶伊拉克原油，高于今年的每日27万桶。

中化明年将启用第一座全资拥有的炼厂，且将以伊拉克原油替换掉较昂贵且不能交易的科威特原油，因此也将成为伊拉克原油大户之一。

伊拉克2014年整体原油供应合约有大概60%输往亚洲。(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐