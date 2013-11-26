修正-国际油市：中国2014年自伊拉克进口原油合约数量将增加68%--消息

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
(更正：删除内文重复段落，并修改倒数第三段内的错别字，“美日”应为“每日”)
路透新加坡11月25日 - 行业消息人士称，中国明年将把从伊拉克年度采购原油的数量提高逾三分之二，以满足日益增长的需求。中国是全球最大的原油净进口国。
伊拉克成为中国三大原油供应国之一，仅次于另外两个石油输出国组织(OPEC)成员沙特阿拉伯和安哥拉，且超越了俄罗斯和阿曼，伊拉克在取得更大市场份额方面的努力展现成果。
伊拉克是OPEC的第二大产油国，已承诺给予亚洲更为优惠的付款条件。
消息人士称，中国五家石油企业已与伊拉克国家石油营销组织签下2014年每日88.2万桶的原油供应合约，较2013年高出68%。
该数量也略高于伊拉克负责能源事务的副总理沙赫雷斯塔尼(Hussain al-Shahristani)曾表示的中国寻求原油数量每日85万桶。
消息人士指出，中石化 旗下的联合石化仍将是最大买方，2014年料每日进口35万桶伊拉克原油，高于今年的每日27万桶。
中化明年将启用第一座全资拥有的炼厂，且将以伊拉克原油替换掉较昂贵且不能交易的科威特原油，因此也将成为伊拉克原油大户之一。
伊拉克2014年整体原油供应合约有大概60%输往亚洲。(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37