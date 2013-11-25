路透专访：印尼2014年棕榈油产出将成长6%，价格料持坚--产业团体

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 2014年棕榈油产出料达2,850万吨，2013年则料为2,700万吨
* 全球经济复苏及新的生质柴油规定将提振价格
路透雅加达11月25日 - 全球最大棕榈油产地--印尼的一个产业团体周一表示，该国明年棕榈油产出将成长多达6%，来到2,850万吨，而全球价格也料将随着经济复苏而上扬，预料均价将介于每吨850-950美元。
印尼棕榈油协会(GAPKI)执行董事Fadhil Hasan向路透表示，今年棕榈油产出料将达2,700万吨，略低于年初时估计的2,750万吨，原因在于天候过于潮湿。
“很难估算，就我们的判断...最多可能达2,850万吨，”他在论及明年产出时表示。“先前我们估计2013年产出介于2,750-2,800万吨...但乾旱季时过于潮湿。”
Hasan补充道，天候异常潮湿冲击苏门达腊岛的种植，部份业者产出下滑15-20%。
Hasan指出，明年棕榈油平均价格应该介于每吨850-950美元，原因在于全球经济复苏，且新的生质柴油导致印尼需求增加。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。