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货币新闻 | 2013年 11月 25日 星期一 20:20 BJT

路透专访：印尼2014年棕榈油产出将成长6%，价格料持坚--产业团体

* 2014年棕榈油产出料达2,850万吨，2013年则料为2,700万吨

* 全球经济复苏及新的生质柴油规定将提振价格

路透雅加达11月25日 - 全球最大棕榈油产地--印尼的一个产业团体周一表示，该国明年棕榈油产出将成长多达6%，来到2,850万吨，而全球价格也料将随着经济复苏而上扬，预料均价将介于每吨850-950美元。

印尼棕榈油协会(GAPKI)执行董事Fadhil Hasan向路透表示，今年棕榈油产出料将达2,700万吨，略低于年初时估计的2,750万吨，原因在于天候过于潮湿。

“很难估算，就我们的判断...最多可能达2,850万吨，”他在论及明年产出时表示。“先前我们估计2013年产出介于2,750-2,800万吨...但乾旱季时过于潮湿。”

Hasan补充道，天候异常潮湿冲击苏门达腊岛的种植，部份业者产出下滑15-20%。

Hasan指出，明年棕榈油平均价格应该介于每吨850-950美元，原因在于全球经济复苏，且新的生质柴油导致印尼需求增加。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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